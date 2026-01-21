조현재, 순이엔티에 새 둥지...조성하 식구 됐다

배우 조현재가 순이엔티와 새로운 여정을 시작한다.

순이엔티는 "조현재와 전속계약을 체결했다. 조현재가 지닌 고유의 매력은 물론, 새로운 연기 변신과 글로벌 활동을 위해 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 21일 밝혔다.

새 둥지를 튼 조현재는 기존의 연기 활동을 넘어, 글로벌 숏폼 시장에서 두각을 보이는 순이엔티와 손잡고 본격적인 해외 행보에 나설 예정이다.

순이엔티는 지난해 3월 배우 매니지먼트사 여진엔터테인먼트 흡수합병 이후 조성하, 이본, 조영진 등 영입과 함께 영화, 방송, 뮤지컬 등 정통 레거시 문화 사업을 활발히 진행하고 있다.

특히, MCN 기업으로서의 장점을 살려 크리에이터와 배우 서로 간의 다양한 협업을 만들 수 있는 장을 만들어 종합 플랫폼 기업에 한 단계 나아간다는 계획이다.

현재 조현재는 한류를 중심에 두고 중국, 일본, 인도네시아, 태국 등 아시아 전역을 포함한 글로벌 팬미팅은 물론, 해외 드라마·영화 출연을 위해 현지 관계자들과 적극적인 논의를 진행 중이다.

조현재는 “체계적인 매니지먼트 시스템과 창의적인 콘텐츠 제작 역량을 갖춘 순이엔티와 함께하게 되어 기대가 크다”며 “앞으로 더 좋은 작품과 새로운 모습으로 국내외 팬들께 인사 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

