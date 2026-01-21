타이어뱅크, 블랙아이스 대비 안전운전 요령 안내

블랙아이스가 올겨울에도 도로 위의 불청객으로 등장했다. 지난 10일 오전 서산영덕고속도로 경북 구간 곳곳에서 다중 추돌사고로 5명이 숨졌다. 12일 새벽에는 강원도 정선 한 도로에서도 8중 추돌사고가 발생했다. 두 사고 모두 블랙아이스가 유력한 원인으로 지목되고 있는 가운데 겨울철 도로 곳곳에 발생한 블랙아이스는 운전자의 생명을 위협하는 요인이다. 간헐적인 눈과 비, 한파 이후 찾아오는 온화한 날씨가 반복되면 블랙아이스가 발생 하기 마련. 타이어뱅크는 21일 블랙아이스에 대비한 안전 운전 방법을 안내했다.

◆겨울철 안전운전 수칙 준수

과속과 급제동을 피하고 평소 대비 더 긴 차간거리 확보 등 겨울철 안전운전 수칙만 준수해도 심각한 사고를 방지할 수 있다. 간혹 윈터타이어와 스노우 체인을 장착하면 사고를 막을 수 있다 생각한다. 하지만 겨울철 안전운전 수칙을 준수하지 않는다면 윈터타이어와 스노우체인도 소용없다는 사실을 잊어서는 안된다.

◆타이어 상태 체크

블랙아이스로 사고를 낮추기 위해 안전운전 수칙을 준수하는 것이 중요하다. 하지만 그 이전에 타이어 상태 확인 하는 것이 기본 중 기본. 마모상태가 좋지 않거나 계절에 맞지 않는 여름용 타이어 등을 장착 중인 경우 사고 위험이 더 커질 수 있다. 겨울철에는 되도록 겨울용 타이어 장착을 권장하고 마모 상태가 좋지 않은 타이어는 교체하는 것이 바람직하다.

◆영하의 날씨보다 영상일때가 더 위험

일반적으로 영상의 기온일때는 도로 위 결빙 위험이 없을 것으로 생각한다. 하지만 대기 온도보다 도로 표면의 온도는 2~3도 더 낮아 영하의 기온이라는 사실을 잊어서는 안 된다. 대기 온도가 영상이더라도 비가 내리거나 도로 위 내린 눈이 녹은 뒤 살얼음을 만들 가능성에 대비해 겨울철에는 안전 운전 수칙을 준수하는 것이 바람직하다.

◆전국 도로살얼음 지도 참고

블랙아이스가 운전자의 주행 안전을 위협하는 심각한 요인으로 커지며 이를 막는 안내도 강화 되고 있다. 기상청 홈페이지에서는 ‘전국 도로살얼음 지도’를 운영 중이다. 전국 주요 도로망에 도로 살얼음 발생 가능 정보를 ‘안전’부터 ‘위험’까지 4단계로 구분해 제공한다. 이를 활용하면 운전자의 안전 운전에 도움이 된다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

