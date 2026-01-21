음주 4번 임성근 '음주운전 3번' 자백 영상 지웠다

넷플릭스 예능 '흑백요리사:요리 계급 전쟁' 시즌2에 출연한 셰프 임성근이 유튜브에 올렸던 음주운전 자백 영상을 삭제(비공개) 처리했다.

21일 현재 임성근이 운영하는 유튜브 채널 '임성근 임짱TV'에서 '음식 그리고 음주' 제목의 영상은 비공개 상태로 전환돼 시청할 수 없다.

임성근. 사진=유튜브 채널 '임성근 임짱TV' 캡처

해당 영상은 지난 18일 공개됐다. 임성근은 음식 콘텐츠를 진행하던 중 제작진이 술을 마시지 않는 이유를 묻자, 자신의 과거 음주운전 전력을 꺼냈다.

임성근은 "10년에 걸쳐 3번 정도 음주운전을 했다"고 말하며 형사 처벌을 받았고 면허 취소 처분도 있었다고 했다. 또 가장 최근의 적발 시점은 "5~6년 전"이라고 덧붙였다.

논란이 확산되자 임성근은 채널을 통해 자필 사과문을 올려 "음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 내 잘못"이라며 고개를 숙였다. 최근 관심이 커진 상황에서 과거 잘못을 숨긴 채 활동하는 것은 기만이라고 판단해 직접 밝히게 됐다는 설명도 내놨다.

이후 일부 매체는 임성근의 음주운전 적발 전력이 영상에서 언급한 3차례가 아니라 4차례라고 보도했다. 해당 보도에 따르면 1999년 음주운전 사건이 포함돼 있으며, 당시 혈중알코올농도 수치와 운전 거리, 무면허 운전 정황 등이 판결문에 적시됐다는 내용도 거론됐다. 또 집행유예 기간 중 적발됐고 구금됐다는 사실도 드러났다.

임성근은 한식 조리 기능장으로 각종 방송과 유튜브를 통해 대중적 인지도를 쌓아 왔다. 최근 '흑백요리사2' 출연 이후 인기가 급상승한 가운데, 음주운전 전력 고백과 추가 보도가 맞물리며 논란이 이어지고 있다.

