‘아바타: 불과 재’, CJ 4DPLEX 역대 글로벌 박스오피스 2위

아바타: 불과 재가 탑건: 매버릭을 넘어 CJ 4D플렉스 역대 글로벌 박스오피스 2위에 올랐다.

21일 CGV에 따르면 아바타: 불과 재는 스크린X와 4DX를 포함한 CJ 4D플렉스 기술 특별관 전체 포맷에서 글로벌 박스오피스 6900만 달러(1020억 3720만 원)를 돌파했다.

이는 역대 1위 아바타: 물의 길(2022)에 이은 성적이다. 2022년 개봉작 탑건: 매버릭이 스크린X 상영을 중심으로 기록한 6400만 달러(946억 3040만 원) 기록을 넘어 역대 흥행 순위를 재편했다. 특히 아바타: 불과 재는 현재 전 세계 극장에서 절찬 상영 중인 가운데, 기술 특별관 관람을 선호하는 관객 유입이 이어지고 있어 누적 실적의 추가 상승이 기대된다.

이번 성과는 개봉 초기부터 스크린X와 4DX 등 기술 특별관에 대한 관객 선택이 집중되며 나타난 결과다. 이에 따라 아바타: 불과 재와 아바타: 물의 길은 CJ 4D플렉스 글로벌 박스오피스 1·2위에 나란히 이름을 올리게 됐다. 아바타 시리즈는 스크린X와 4DX 등 기술 특별관에서 흥행을 이어가고 있다.

이와 같은 견고한 실적을 바탕으로 2025년 개봉작 기준 글로벌 CJ 4DPLEX 박스오피스 1위를 기록했으며 스크린X와 4DX 포맷에서도 각각 1위에 올라 기술 특별관 포맷의 흥행 경쟁력을 다시 한번 확인했다. 이 같은 흥행의 주요 요인으로는 포맷별로 차별화된 몰입감이 꼽힌다. 스크린X에서는 양옆으로 확장된 스크린을 통해 광활한 판도라의 세계를 공간감 있게 구현하며, 관객이 영화 속 한가운데에 들어온 듯한 현장감을 제공한다. 4DX에서는 모션체어와 바람·물·공기 등 4DX 고유의 시그니처 환경 효과가 더해져 ‘보는 영화’를 넘어 ‘체험하는 영화’로 독보적 몰입감을 선사한다.

CJ 4DPLEX 방준식 대표이사는 “스크린X와 4DX 등 CJ 4DPLEX만의 특화된 포맷이 제공하는 압도적 몰입감이 전 세계 관객들에게 하나의 영화 관람 문화로 자리 잡고 있다”며 “2026년에도 국내외 다양한 작품을 오직 기술 특별관에서만 느낄 수 있는 차별화된 경험으로 구현해 전 세계 더 많은 관객이 극장을 찾도록 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]