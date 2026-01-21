신은주 작가, 24일까지 허먼갤러리에서 '공간-고립의 일어남'展 열려

고립_9, 2025, 캔버스 위에 혼합재료, 30×30cm

신은주 작가의 <공간_고립의 일어남>전시가 24일까지 허먼갤러리에서는 개최한다.

고립_6, 2025, 캔버스 위에 혼합재료, 30×30cm

부산에서 활동하는 신은주 작가는 사람 또는 일상의 관계를 다양한 실험적 구성으로 감정에 대한 초현실적 서술의 화면을 표현하고자 한다.

고립의 모양_2, 2025, 원목 위에 혼합재료, 9×9×11cm

이번 전시에서 선보이는 작품들은 현대인의 고립에서 일어나는 변화에 대한 의미를 관객에게 전달한다. 이는 의도와 의도하지 않은 복잡한 삶 속에 스며들어있는 공간을 프레임이라는 개념으로 시간적 패턴과 고립의 관계 그리고 그 속에서 생겨나는 변화를 실험적 화면으로 탐구한다.

의도와 의도하지 않은_4, 2025, 종이 위에 혼합재료, 29.7×21cm

한쪽 방향으로 번져가며 마치 화살표의 지시처럼 순서가 있는 것 같은 화면의 구도는 시간적 패턴의 정의를 이루고 있으며 진공상태와 가까운 화면의 의도 속에 이질적인 이미지 배치로 고립을 형상화하며 그 속에서 일어나는 변화의 어떤 것들이 생겨나는 관계를 화면에 구현한다.

의도와 의도하지 않은_1, 2025, 종이 위에 혼합재료, 29.7×21cm

작가는 고립의 본질에서 일어나는 불안, 단절, 소외, 공허라는 감정에서 또 다른 탄생과 같은 일어나는 것을 표현함으로써 관람객에게 또 다른 가치의 긍정의 경험을 돕고자하는 기회를 제공한다.

신은주 작가 약력 학 력 2009년 부산예술대학 서양화과 졸업 개인전 2013 보이지 않는 끈, 부미아트홀, 부산 2024 흔적, 삼정갤러리, 부산 그룹전/아트페어 2025 쌈박한 아트마켓, 문화매개공간 쌈, 부산 2024 좌천동 거리미술관 프로젝트: 가구 + 작품을 잇다, 부산 2023 KAPAM 대한민국미술제, 마루아트센터, 서울 좌천동 거리미술관 프로젝트:Linkage 삶과 작업전, 부산 2022 확장된 세계 또 다른 시선 삶과 작업전, 한새갤러리, 부산 2021 11인의 동화전, 써니갤러리, 부산 코로나시대의 풍경 삶과 작업전, 부산시청전시실, 부산 공존과 다양성 안에서, 인사아트센터부산갤러리, 서울 2020 따스한 바람전, 한새갤러리, 부산 Approching to spring, D’Espresso Club, 김해 도시의 자화상 오늘의 나를 바라보다 삶과 작업전, 부산시청전시실, 부산 꽃물들다전, 부산시청전시실, 부산 2019 부산 순천교류전 확장, 조강훈 아트스튜디오, 순천 꽃물들다전, 523갤러리, 부산 기억의 공간, 사유의 시간 삶과 작업전, 부산시청전시실, 부산 동·서 희망 아트페스티벌전, 드영미술관, 광주 The fine art전, 대구문화예술회관, 대구 소품 아트페어 삶과 작업전, 부산시청전시실, 부산 2018 BAMA 2018, 벡스코, 부산 all i want for christams, 판갤러리, 부산 10th cristmas, 갤러리봄, 부산 부산미술의 새지평전&전국지회 초대작가전 삶과작업전, 부산문화회관 대전시실, 부산 대구 The Art전, 대구문화예술회관, 대구 2017 ART GYEONGJU, HICO 경주화백컨벤션센터, 경주 날이 좋아서, 갤러리봄, 부산 광주-북경 국제레지던스전,4개도시교류전, 광주시립미술관 금난로분관, 광주 삶과 작업 대작특별전 및 전국지회 초대작가전, 부산시민회관 한슬갤러리, 부산 2016 부산미술의 향방전 삶과 작업, 부산시민회관 한슬갤러리, 부산 The Fine Art전, 대구문화예술회관, 대구 2015 삶과작업 대작특별전 및 동서남의 가교전, 부산문화회관대전시실, 부산 2014 동·서의 꿈 아트페스티벌전, 광주시립미술관 금난로분관, 광주 삶과 작업전, 부산시민회관 한슬갤러리, 부산 영호남교류전, 광주금호미술관 분관, 광주 2013 사랑의 모빌아트프로젝트, 부산의료원노인전문병원, 부산 2012~2014 예소회 동문전, 부산 2009~2010 인재개발원 초대 열린 미술전, 부산광역시 인재개발원, 부산 2009 청년작가전, 소울아트스페이스, 부산

