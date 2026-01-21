신화 앤디, 예전과 다른 분위기…근황에 시선 집중

사진 = 앤디 SNS 계정

그룹 신화의 멤버 앤디가 생일을 맞아 팬들을 향한 애정을 드러내며 최근 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

앤디는 21일 자신의 SNS를 통해 “안녕하세요. 앤디입니다. 오늘은 1월 21일, 저의 생일입니다”라는 인사말과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 앤디는 두 손을 공손히 모은 채 카메라를 바라보며 인사를 건넸다. 하늘색 니트와 베이지색 바지를 매치한 깔끔한 스타일링으로 댄디한 매력을 드러냈으며, 편안하면서도 안정감 있는 모습이 보는 이들에게 친근함을 전했다.

앤디는 “늘 응원해 주시고 보내주신 사랑에 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 열심히 노력하겠다” 고 팬들에게 감사의 마음을 전했다.

한편, 앤디는 2022년 9세 연하의 아나운서 이은주와 결혼했으며, 현재는 매니지먼트사 앤유엔터테인먼트를 설립해 사업가로서도 활발한 행보를 이어가고 있다.

