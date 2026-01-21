곤지암리조트, 초중고 겨울방학 겨냥 프리미엄 스키 강습 선봬

곤지암리조트가 본격적인 전국 초중고 학생들의 겨울 방학을 맞아 프리미엄 스키 강습 프로그램 ‘곤지암 레인보우 스키클럽’을 운영한다. 이를 통해 아이들에게 보다 안전하고 체계적인 스키 경험을 선사할 예정이다. 강습은 21일부터 오는 2월 말까지.

최고의 전문 스키 강사진의 1대1 강습부터 보호자 대기 전용 라운지 등 겨울 방학 기간 보다 안전하고 체계적인 강습이 가능하다.

수준 높은 담임제 강사가 진행하는 일대일 전문 강습이 8회차 진행돼 겨울 방학 기간 혼자서 높은 수준의 스키라이프를 즐길 수 있도록 구성했다. 레인보우 클럽 강습생들에게는 특별한 혜택도 주어진다. 아늑하고 여유롭게 즐길 수 있는 전용 라운지와 전용 락커 그리고 전용 주차장 이용을 비롯해, 곤지암리조트 식음 업장의 식사 쿠폰 및 스페셜 기념품까지 제공된다.

또한 곤지암리조트 스키·보드스쿨은 한국스키장경영협회 및 대한스키지도자연맹에서 인증한 자격을 갖춘 강사진이 체계적이고 다양한 프로그램을 운영한다. 특히 어린이를 비롯한 초보자들도 부담 없이 배울 수 있는 안전한 전용 강습장을 갖추고 있을뿐 아니라 전문적인 커리큘럼 구성으로 실력 향상에 이바지하는 선진화된 기술 지도를 선보인다.

스키·보드스쿨은 오전부터 야간까지 다양한 타임으로 강습이 진행된다. 이와 함께 일일 강습, 3회 강습, 5회 강습 등 본인의 실력에 따라 선택할 수 있게 구성했다. 강습은 2시간 30분 코스와 4시간 코스 중 선택해 진행할 수 있다. 프라이빗하게 집중 코치를 받고 싶은 분들을 위해 1대1 강습 코스도 준비되어 있어 선택의 폭을 넓혔다.

특히 곤지암리조트 스키·보드스쿨 강습생에게는 강습 전용 리프트 탑승 라인이 운영돼 대기시간 없이 빠른 리프트 탑승을 할 수 있다. 강습 시간 내 리프트 이용은 무료로 가능하며, 장비 렌탈은 50% 할인을 제공해 보다 합리적인 강습을 받을 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

