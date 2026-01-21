컴투스 ‘서머너즈 워’, 반지의 제왕 만난다…티저 영상 공개

서머너즈 워의 반지의 제왕 컬래버 업데이트 티저 영상 캡처.

서머너즈 워:천공의 아레나와 레전드 지식재산권(IP) 반지의 제왕이 만난다.

21일 컴투스에 따르면 오는 30일 서머너즈 워에 반지의 제왕 컬래버레이션 업데이트가 실시된다.

이와 함께 공개된 티저 영상에는 서머너즈 워 인기 몬스터와 반지의 제왕 주인공들의 모습이 액션감 있게 담겨 전 세계 팬들의 기대감을 높이고 있다.

반지의 제왕의 상징적 캐릭터들인 반지 원정대와 골룸이 등장하며, 이들과 함께 레오 등 서머너즈 워 인기 몬스터가 전장에 나선다. 특히 사우론의 입을 앞세운 강력한 어둠의 세력에 맞서기 위해 두 세계관의 캐릭터들이 힘을 합쳐 대치하는 긴박한 장면이 눈길을 끈다. 이번 협업이 담아낼 전개와 거대한 스케일을 보여준다.

컴투스는 티저 영상 공개와 함께 컬래버레이션에 대한 주요 정보를 미리 확인할 수 있는 특별 페이지도 오픈했다. 해당 페이지에서는 향후 업데이트될 컬래버 캐릭터들에 대한 정보를 확인할 수 있다.

유저들이 참여할 수 있는 기대평 이벤트도 진행된다. 업데이트 전까지 서머너즈 워 공식 유튜브 채널에서 티저 영상을 감상하고 리뷰 댓글을 남기면, 참여자 중 추첨을 통해 서머너즈 워 마도사 피규어 무드등 1개를 비롯해 풍성한 게임 아이템 등을 선물로 제공한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]