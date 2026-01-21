스코틀랜드서 작가의 꿈을?…글렌피딕, ‘2026 아티스트 인 레지던스’ 참가 작가 모집

윌리엄그랜트앤선즈코리아의 프리미엄 싱글몰트 위스키 글렌피딕이 세계적인 문화예술 후원 프로그램인 ‘2026 아티스트 인 레지던스’에 참여할 국내 작가를 모집한다고 21일 밝혔다.

2002년부터 운영된 ‘글렌피딕 아티스트 인 레지던스’는 139년 전통의 글렌피딕이 추구하는 장인정신과 예술적 가치를 전 세계와 공유하기 위한 문화예술 후원 프로그램이다. 위스키 장인의 숨결이 깃든 증류소를 기반으로 한 레지던시 환경을 통해 예술가들에게 새로운 작업의 계기와 풍부한 예술적 영감을 제공하는 데 목적을 두고 있다.

이번 공모는 대한민국에 거주하는 한국 국적의 예술가를 대상으로 한다. 행위 예술 분야를 제외한 시각 예술 전 분야에서 지원 가능하며 영어 소통이 가능한 작가라면 누구나 신청할 수 있다. 접수는 오는 2월 6일까지 진행되며 영문 이력서, 포트폴리오, 작품 활동 계획서를 공식 온라인 접수 페이지를 통해 제출하면 된다. 모든 서류는 영문 작성이 원칙이다.

최종 선발된 1인은 2026년 5~6월 중 프로그램을 시작해 약 3개월간 스코틀랜드 스페이사이드 지역의 더프타운(Dufftown)에 있는 글렌피딕 증류소에 머물며 창작 활동에 전념하게 된다. 선발 작가에게는 왕복 항공권 등 여행 경비 전액과 함께 총 5000 파운드(약 950만원)의 체류비, 개별 작업 공간이 제공된다. 특히 작품 제작을 위한 재료비는 최대 1만 파운드(약 1900만원)까지 지원되어 작가가 창의적인 시도를 충분히 펼칠 수 있도록 돕는다.

레지던시 기간 중 제작된 작품 가운데 브랜드 철학을 담은 1점은 증류소에 기증되어 전 세계 방문객들에게 소개될 예정이다.

글렌피딕은 장인정신과 시간의 가치를 바탕으로 다양한 문화예술 지원 활동을 지속하며 예술가들과의 협업을 이어가고 있다. 이 가운데 올해로 24주년을 맞은 ‘글렌피딕 아티스트 인 레지던스’는 현재까지 전 세계 180여 명 이상의 아티스트가 참여했다. 국내에서도 배종헌, 강주리, 김미영, 손광주 등 다수의 역량 있는 작가들이 선발돼 스코틀랜드 현지의 자연과 전통을 배경으로 작업 세계를 확장한 바 있다.

윌리엄그랜트앤선즈코리아 관계자는 “글렌피딕 아티스트 인 레지던스는 예술가들이 일상과 작업 환경의 제약에서 벗어나 창작에 전념할 수 있도록 지원해 온 글로벌 문화예술 후원 프로그램”이라며 “스코틀랜드 현지 체류 경험이 국내 작가들의 창작 활동과 향후 작업 세계 확장에 의미 있는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

‘글렌피딕 아티스트 인 레지던스’ 참가 신청 방법과 프로그램에 대한 자세한 내용은 글렌피딕 공식 유튜브 채널에 공개된 관련 게시물을 통해 확인할 수 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

