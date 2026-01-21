숏드라마 플랫폼 ‘에브리릴스’ 1월 23일 공식 론칭…오리지널 전편 공개

※오리지널 숏드라마 ‘AAA 건전지 입니다만’ 전편 최초 공개

AI 콘텐츠 스타트업 ‘주식회사 노바스퀘어(공동대표 이찬호·한원식)’ 가 숏드라마 플랫폼 ‘에브리릴스(Every Reels)’ 를 1월 23일(금)부터 공식 서비스한다고 밝혔다.

에브리릴스는 국내 OTT 및 콘텐츠 산업 현장에서 전문성을 쌓아온 인력들이 주도해 만든 숏드라마 전용 플랫폼으로, 모바일 시청 환경에 최적화된 초단편 드라마를 중심으로 서비스한다.

에브리릴스 로고. 에브리릴스 제공

※잠재 시장 38조 “1분 내외, 50~100부작”… 숏드라마 트렌드 확산

숏드라마는 1분 내외의 짧은 러닝타임으로 제작되며, 50부~100부 구성의 연속 에피소드 형태로 제공되는 숏폼(short-form) 콘텐츠다. 최근 중국과 미국을 중심으로 선풍적인 인기를 끌며, 우리나를 비롯한 아시아 전역으로 빠르게 확산되는 추세다.

시장조사업체 미디어 파트너스 아시아(Media Partners Asia)에 따르면, 2030년 전 세계 숏드라마 시장 규모는 약 38조 원까지 성장할 것으로 전망된다. 노바스퀘어는 이러한 트렌드를 반영해 에브리릴스를 국내에 우선 출시하고, 2026년 상반기 중 일본·방글라데시·베트남 등 아시아 지역으로 서비스를 확장할 계획이라고 밝혔다.

※“매일 매일 짜릿한 1분” 슬로건… 40여 편 라인업으로 출발

에브리릴스는 채널 슬로건으로 ‘매일 매일 짜릿한 1분!’을 내세우며, 시청자들이 일상의 짧은 휴식 시간에도 몰입감 높은 드라마를 즐길 수 있는 서비스 경험을 목표로 한다. 공식 서비스 시작과 함께 스튜디오 지니, 스튜디오 메타케이, STUDIO CR, 웨스트월드 스토리 등 국내 주요 제작사로부터 숏드라마 약 40여 편을 공급받아 라인업을 구성했다.

※첫 오리지널 ‘AAA건전지입니다만’ 1월 23일 밤 11시 전편 공개

에브리릴스는 공식 서비스 개시에 맞춰 첫 오리지널 숏드라마 ‘AAA 건전지 입니다만’을 공개한다. ‘AAA 건전지 입니다만’(극본 조한별 / 연출 양경희 / 제작 스튜디오씨알)은 새내기 대학생 ‘자가영’의 풋풋한 첫사랑을 다룬 로맨틱 코미디다.

가수 겸 배우 윤서빈(영화 ‘전력질주’, 뮤지컬 ‘드림하이’등)과 신인 유망주 추예진(드라마 ‘선의의 경쟁’등)이 출연해 달콤한 로맨스 케미를 선보인다. 또한 중국에서 큰 인기를 얻은 웹드라마 ‘비밀사이’의 양경희 감독이 연출을 맡고, tvN ‘응급남녀’등을 집필한 최윤정 작가가 크리에이터로 참여해 완성도를 높였다.

배우 추예진.

배우 윤서빈.

‘AAA건전지입니다만’커플 포스터

※“숏드라마 업계 판도 바꿀 OTT 업계 최정예 전문가들 전략적 집결”… 노바스퀘어, 차세대 플랫폼 전문 기업 노린다!

노바스퀘어는 국내 OTT 및 콘텐츠 업계 전문가들이 뜻을 모아 설립한 플랫폼 비즈니스 스타트업이다.

드라마 ‘미생’, ‘보이스’, ‘철인왕후’등의 책임 프로듀서 및 전 스튜디오 웨이브 대표를 역임한 이찬호 PD, 그리고 호핀·옥수수·웨이브 등 국내 동영상 플랫폼 개발 경험을 갖춘 전 콘텐츠웨이브 CTO 한원식 본부장이 공동대표를 맡고 있다.

노바스퀘어는 2024년 11월 설립 이후, 2025년 창업진흥원 초기창업패키지 지원사업에 선정되며 사업 가능성을 인정받았다.

노바스퀘어 한원식 대표는 “2025년 1월 테크레디, 아코테 등 전문 소프트웨어 개발 기업과의 MOU를 통해 플랫폼 개발을 시작했고, 9월부터 베타 서비스를 거쳐 충분한 테스트 후 공식 서비스를 개시한다”며 “앞으로도 시청자 친화적이고 완성도 높은 플랫폼이 되도록 지속적으로 개선하겠다”고 밝혔다.

이찬호 대표는 “‘AAA 건전지 입니다만’을 포함해 지난 1년여간 준비해 온 다수의 숏드라마를 순차 공개하며, 2026년 상반기 아시아 시장 진출을 본격화할 계획이다. 글로벌 숏드라마 시장에서 경쟁력 있는 콘텐츠 라인업을 선보일 예정인 만큼, 많은 관심과 기대를 부탁드린다”고 말했다.

※1월 말까지 전 콘텐츠 무료! 런칭 기념 ‘시청자 초대 이벤트’ 진행

노바스퀘어는 에브리릴스 공식 런칭을 기념해 전 콘텐츠 무료 시청 이벤트를 진행한다. 공식 출시일(1월 23일)부터 1월 말까지 에브리릴스에서 서비스 중인 모든 숏드라마를 누구나 무료로 시청할 수 있으며, 이벤트 기간은 1월 23일(금) 밤 11시부터 1월 31일(토) 자정까지다.

OTT 전문가들이 만든 숏드라마 플랫폼 에브리릴스가 아직 초기 단계인 국내 숏드라마 시장에서 어떤 존재감을 만들어갈지 업계의 관심이 모인다. 숏드라마 플랫폼 ‘에브리릴스(Every Reels)’는 애플 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 다운로드할 수 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

