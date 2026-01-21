쿨 이재훈, 전국투어 개최…2월28일 서울서 첫 포문

쿨의 이재훈이 2월 28일 서울 공연을 시작으로 전국투어콘서트 ‘2026 THE 이재훈- Come on’을 개최한다.

그룹 ‘쿨’의 리드보컬 이재훈은 지난해 2025년 ‘THE이재훈_31년’ 전국투어콘서트로 전국 14개 도시에서 매진행렬로 추가 회차까지 진행하며 ‘공연의 신’ 다운 면모를 뽐내며 기염을 토했다.

이번 전국투어콘서트 ‘2026 THE 이재훈- Come on’는 2월 28일 서울 KBS아레나에서 첫 공연을 시작으로 수원, 전주, 대전, 대구 등에서 펼쳐지며 전설적인 명곡들의 셋리스트를 공연장에서 감동을 맛볼 수 있다.

메가 히트곡으로 ‘아로하’ ‘해변의 여인’ ‘운명’ ‘사랑합니다’ 그리고 ‘루시퍼의 변명’ ‘진실’ ‘너의 집 앞에서’ ‘슬퍼지려 하기 전에’ ‘애상’ ‘작은 기다림’ 등의 수많은 명곡들이 있으며 공연장에서만 들을 수 있는 숨겨진 명곡들로 풍성하게 구성될 예정이다.

관계자는 “1년 만에 개최되는 공연인 만큼 콘서트의 순간 순간을 잊지 못하는 팬들에게 보답하고 싶어하는 아티스트 이재훈님의 마음을 담아 공연 준비에 여념이 없다”고 전했다.

‘2026 THE 이재훈- Come on’ 전국투어 콘서트는 28일 서울 공연을 시작으로 수원, 전주, 대전, 대구, 등 새로운 지역들도 이번 투어에 추가되고 찾아가지 못했던 지역도 추후 공개될 예정이며 서울 콘서트의 티켓은 오는 23일 금요일 14시에 시작되며 순차적으로 오픈되며 티켓링크와 놀티켓에서 예매할 수 있다.

