프로축구 성남, 27일부터 2026시즌 멤버십 회원 모집

프로축구 K리그2 성남FC가 2026시즌 멤버십 회원을 모집한다.

2026시즌 멤버십 상품은 이번달 27일부터 오는 2월5일까지 성남FC 앱 및 홈페이지를 통해 선착순 판매가 진행된다. 지난 시즌 지정석 상품(멤버십S/F)을 구매했던 재가입 고객은 오는 21일부터 25일까지 NOL티켓 고객센터를 통해 기존 좌석을 선점 할 수 있는 사전 구매 기간을 제공해 더욱 편리하게 멤버십에 가입할 수 있다.

2026시즌 성남 멤버십은 지난 시즌과 동일한 상품구성으로 혼선을 줄였다. 경기장 내 지정석을 원한다면 멤버십S 또는 멤버십F를 구매하면 되고, 선예매와 할인혜택을 원한다면 멤버십C를 구매하면 된다. 초등학생 이하의 어린이들을 위한 상품과 키즈 멤버십도 판매된다.

멤버십S는 VIP석 지정석 혜택이 주어지며 멤버십F는 W석, E석, 블랙존 중 원하는 좌석을 지정석으로 선택하여 가입할 수 있다. 멤버십C 가입 시에는 예매 오픈 6시간 전 선예매 혜택과 함께 할인 혜택을 제공받을 수 있다.

올해 새롭게 특화된 키즈 멤버십에는 선예매 및 할인 혜택과 더불어 커스텀 마킹 키트, 직관 가방, 캐릭터 의자 커버, 리무버블 스티커팩으로 구성된 멤버십 키트가 제공된다. 이는 어린이 팬들에게 더욱 특별하고 즐거운 관람 경험을 선사하기 위해 어린이 한정 증정 상품으로 기획됐다.

아울러 구단은 멤버십 회원에게 더욱 강화된 ‘성남FC 활동점수’ 혜택을 제공할 예정이다. 한 시즌 동안 다양한 활동을 통해 활동점수를 쌓은 회원을 대상으로 여러 혜택이 주어진다. 멤버십 회원에게는 멤버십 가입 점수 500점과 시즌 중 일반회원 대비 2배의 활동점수를 적립할 수 있는 혜택이 주어진다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

