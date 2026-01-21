김종국 “에드워드리 우승한 줄”…‘맛피아’ 권성준 자극

김종국이 나폴리 맛피아 권성준의 역린을 건드린다.

오는 22일 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에서는 ‘흑백요리사’ 시리즈의 인기 스타인 ‘시즌2 백수저 셰프’ 정호영과 ‘시즌1 우승자’ 권성준(나폴리 맛피아)이 출연해 입담을 펼친다.

이 가운데 옥탑방에 흑백요리사의 인기와 유명세를 체감하지 못한 1인이 출몰해 현장을 발칵 뒤집는다. 다름아닌 옥문아의 공식 아날로그 인간 김종국이 “흑백요리사 시즌2는 봤는데, 시즌1은 안 봤다”며 흑백 알못을 인증한 것. 급기야 김종국이 권성준에게 “저는 시즌1 우승자가 에드워드 리인 줄 알았다”라고 실토하자 주우재는 “종국이 형이 맛피아 님의 역린을 건드렸다”라고 비상경보를 울려 웃음을 자아낸다.

이에 권성준은 “오늘 잘못 나왔나 싶다”라고 발끈하다가도 “사실 사람들이 저한테 ‘1등도 잘 한 거다’라고 위로해주곤 한다”라고 털어놓으며, 순위와 비례하지 않는 인기를 겸허히 받아들이는 짠내 나는 자태로 주변을 웃음바다로 만든다는 후문이다.

그런가 하면 김종국과 권성준이 뜻밖의 연결고리를 찾아낸다. 이날 현장에서는 권성준이 포브스가 선정한 ‘2025 아시아에서 영향력 있는 30세 이하 30인’에 뽑힌 이력이 관심을 한 몸에 받는다. 그 중에서도 MC들이 집중한 것은 권성준의 영향력이 아닌 나이. 김숙이 “30세 이하예요?”라고 화들짝 놀라자 주우재가 “맛피아 님은 95년생”이라며 프로필을 읊는다. 이때 김종국은 “나 데뷔할 때 태어났구나”라면서 뜻밖의 ‘터보 베이비’와의 만남에 기쁨을 감추지 못한다는 전언이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

