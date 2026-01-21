권상우, 얼마나 취했길래?…만취 방송에 사과

배우 권상우가 만취 방송에 대해 사과했다.

권상우는 지난 19일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에 올라온 영상에 “진심 너무 취해서 불편하게 보신 분들께는 죄송합니다”라고 댓글을 남겼다.

그는 “진심 짠한형을 찍고 왔다, 예쁘게 봐주세요”라며 “제 작품을 사랑하는 마음으로 주량도 약한데 벌컥벌컥 마셨다. 이후 금주 중이다”라고 말했다.

이날 ‘형들 다 옥상으로 따라와, 권상우 문채원 피오’라는 제목으로 게시된 영상에는 영화 ‘하트맨’ 홍보를 위해 권상우, 문채원, 피오가 출연했다.

특히 권상우는 음주 토크쇼라는 콘셉트에 맞게 술을 마셨고, 시간이 지날수록 얼굴이 붉어지고 눈이 풀린 듯한 모습이 포착됐다.

이후 문채원이 “선배님 지금 약간 취하신 거 같으니 천천히 마셔도 될 것 같다”라고 하자 권상우는 “여기는 어찌 됐든 편집으로 다 커버해 주니까. 근데 저 지금 얼굴 빨갛냐, 사실 좀 알딸딸하다”라고 했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

