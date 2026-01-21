김상식의 베트남, 중국에 0-3 완패… 이민성호와 U-23 아시안컵 3·4위전

김상식 베트남 축구 대표팀 감독. 사진=AFC 홈페이지 캡처

이민성호와 김상식호가 2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 3, 4위전에서 맞대결을 펼치게 됐다.

김상식 감독이 이끄는 베트남 U-23 축구대표팀이 21일 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알 파이살 스포츠 시티 스타디움에서 열린 중국과의 4강전에서 0-3으로 완패했다. 박항서 감독 사령탑 시절이던 2018년 최고 성적인 준우승을 거뒀던 베트남은 결승 진출에 도전했으나 실패했다.

베트남과 한국은 오는 24일 같은 장소에서 3, 4위전을 치른다. 한국은 앞서 일본과 4강전에서 0-1로 패해 결승 진출이 무산됐다.

전반을 0-0으로 맞선 베트남은 후반에 중국의 거친 공격에 무너졌다. 후반 시작 2분 만에 코너킥에 이은 펑샤오의 헤딩골로 선제골을 내줬다. 불과 5분 뒤에는 샹위왕에게 추가골을 내줬다. 설상가상으로 베트남은 한 명이 퇴장당하며 수적 열세에 놓였다. 후반 28분 중국 펑샤오의 골이 비디오판독(VAR) 결과 오프사이드로 취소됐으나 이 과정에서 베트남 팜리득이 신경질적인 반응을 보이며 상대 선수를 밀쳐 쓰러뜨렸다. 팜리득이 레드카드를 받고 그라운드를 떠났다. 결국 베트남은 추가시간에 왕위둥에게 쐐기골을 내주고 말았다.

중국은 조별리그(1승2무)부터 5경기 연속 무실점(4득점)을 기록하며 대회 사상 첫 우승에 도전한다. 중국이 이 대회 조별리그를 통과한 것도 이번이 처음이다. 중국은 일본과 오는 25일 같은 장소에서 결승을 치른다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

