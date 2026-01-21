임영웅, 멜론 누적 스트리밍 132억회 돌파

임영웅 = 물고기뮤직 제공

가수 임영웅이 멜론 누적 스트리밍 132억 회를 넘어서며 빛나는 기록을 이어가고 있다.

임영웅은 지난 20일 기준 음원 플랫폼 멜론에서 누적 스트리밍 132억 회를 돌파했다. 지난 3일 131억 회를 넘긴 뒤 17일 만에 1억 회를 추가한 것. 특히 멜론 집계 기준 단일 플랫폼에서 쌓은 수치라는 점에서 의미가 크다.

임영웅은 2024년 6월18일 누적 스트리밍 100억회를 넘기며 멜론 다이아 클럽 아티스트 명단에 이름을 올렸다. 이 클럽은 누적 스트리밍 100억 회를 넘긴 아티스트에게 주어지는 기록으로, 임영웅은 글로벌 톱 그룹 방탄소년단(BTS)과 같은 반열에 올랐다. 솔로 가수 기준으로는 1위 기록이다.

한편 최근 서울 공연을 마친 임영웅은 다음 달 6일부터 8일까지 부산 벡스코(BEXCO) 제1전시장에서 전국투어 공연을 이어갈 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

