‘일본에 패’ 이민성 감독 “전반전에 너무 위축된 경기 펼쳐”

“전반전에 너무 위축된 경기를 했다.”

이민성 23세 이하(U-23) 축구대표팀 감독이 일본전 패배의 원인으로 위축된 경기를 펼친 데서 찾았다.

이 감독이 이끄는 U-23 대표팀은 20일 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 일본과의 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 4강전에서 0-1로 패했다. 한국은 전반 36분 고이즈미 가이토에게 선제 실점을 내준 뒤 일본 골문을 노렸지만 결과를 얻지 못했다.

이 감독은 경기 뒤 “전반전에 너무 위축된 경기를 하지 않았나 싶다. 후반전에는 잘 싸웠는데 득점하지 못해 아쉬웠다. 선수들이 이번 대회를 통해 한층 더 성장하는 계기가 됐으면 좋겠다”고 전했다. 그러면서 “전반전에 좀 더 앞에서 압박을 시도하고, 적극적인 자세를 갖고 했으면 하는 아쉬움이 남는다”고 덧붙였다.

한국은 후반에 몇 차례 날카로운 기회를 얻었지만 득점으로 연결하지 못했다. 이 감독은 “전반전에는 약간 수비적으로 방어하는 위치에서 진행했던 것 같다. 후반전에는 그 부분을 바꿔 적극적으로 전방 압박을 시도한 게 주요했던 것 같다”고 전했다.

한국은 대회 내내 공수 모두에서 약점을 드러냈다. 이 감독은 “득점하고 실점하는 건 다 고쳐나가야 할 부분이 있다. 다음 경기에서 득점 하기 위해 공격적으로 실점을 막기 위해 수비적으로 하는 게 아니라, 밸런스를 맞춰가는 데 집중해야 할 것”이라고 덧붙였다.

한국은 24일 오전 0시 같은 장소에서 베트남-중국전 패자와 3, 4위전을 치른다.

