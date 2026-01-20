‘2살 어린’ 일본에 고전… 이민성호, U-23 아시안컵 4강 탈락

아쉬워하는 대표팀 선수들. 사진=대한축구협회 제공

사진=대한축구협회 제공

이민성호가 일본의 벽을 넘지 못했다.

이민성 감독이 이끄는 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 20일 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠시티 홀 스타디움에서 열린 일본과의 4강전에서 0-1로 패했다. 이로써 2020년 대회에서 정상을 차지한 한국은 6년 만에 정상을 노렸으나 아쉽게 무산됐다. 아시안컵 역대 일본전 성적은 1승3패가 됐다. 김상식 감독이 이끄는 베트남과의 대회 결승 맞대결도 물 건너갔다. 한국은 오는 24일 베트남-중국 패자와 3, 4위전을 치른다.

한국은 이날 두 살가량 어린 일본을 상대로 고전했다. 일본은 2028 LA 올림픽을 고려해 전원 21세 이하(U)-21로 선수단을 구성했다. 평균 19.4세로 이번 대회 출전국 중 가장 어리다. 한국의 평균 연령은 21.1세다.

볼 점유율(46%-54%)은 물론 슈팅 수(8-12)와 유효슈팅 수(2-4)에서 모두 뒤쳐졌다. 전반에 일본에 선제골을 내준 한국은 후반에 반등을 도모했지만 성과를 보지 못했다.

한국은 지난 18일 호주와의 8강전과 동일한 베스트11으로 일본전에 출격했다. 백가온(부산)이 최전방을 맡고 김용학, 김동진(이상 포항 스틸러스)과 강성진(수원 삼성)이 2선을 맡았다. 배현서(경남FC)와 강민준(포항)이 3선으로 출격했다. 장석환과 이건희(이상 수원 삼성), 신민하, 이현용(수원FC)이 포백을 맡았다. 골키퍼 장갑은 홍성민(포항)이 꼈다.

아쉬워하는 대표팀 선수들. 사진=대한축구협회 제공

일본은 전방부터 강력한 압박을 구사하며 한국의 빌드업을 막았다. 틈만 나면 롱 패스로 한국의 뒷공간을 노렸다. 전반 11분에는 미치와키 유타카가 후방에서 길게 연결한 패스를 받은 뒤 홍성민 골키퍼와 일대일 찬스를 맞이했지만 슈팅이 골문을 벗어나 한숨을 돌렸다.

한국은 가만히 있지 않았다. 전반 26분에는 강성진이 왼쪽에서 올린 프리킥을 김용학이 헤더로 연결했으나 몸을 날린 상대 골키퍼에게 막혔다. 조금씩 분위기를 끌어올렸으나 일본에 한 방을 얻어맞고 말았다.

전반 36분 일본의 코너킥 상황에서 나가노 슈토의 헤더를 홍성민이 한 차례 막았으나 공이 튀었고 문전에 있던 코이즈미 카이토가 오른발로 골문을 갈랐다.

후반 들어 한국은 변화를 줬다. 후반 12분 백가온과 김용학이 빠지고 정승배(수원FC)와 김태원(포르티모넨스)을 투입했다. 1분 뒤에는 장석환이 강력한 중거리 슈팅을 날렸으나 크로스바를 강타했다. 기회를 조금씩 만들면서 한국은 활기를 되찾았다. 후반 17분에는 코너킥 이후 혼전 상황에서 강성진이 페널티박스 정면에서 강력한 왼발 발리슈팅을 날렸으나 상대 골키퍼 선방에 막혔다.

거기까지였다. 경기 중반을 넘어서면서 촘촘하게 맞선 일본 수비진을 뚫는 데 애를 먹었다. 후반 추가시간에는 김태원이 페널티박스 오른쪽에서 강력한 슈팅을 날렸으나 옆 그물을 때리면서 결국 패배를 받아들여야 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]