“평생 잊지 못할 행복”…화사, 단독 콘서트 현장 압도적 비주얼

사진 = 화사 SNS 계정

가수 화사가 단독 콘서트의 열기를 팬들과 함께 나누며 감사 인사를 전했다.

화사는 20일 자신의 SNS를 통해 “나의 집이 아닌 우리 집이었습니다. 평생 잊지 못할 큰 행복을 되려 받았어요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 이어 “이 마음 그대로, 진심으로 감사드립니다. 고맙다는 말 대신 정말 굿굿바이!”라고 덧붙여 팬들에 대한 애틋한 마음을 드러냈다.

공개된 사진에서 화사는 무대를 완전히 장악하는 강렬한 존재감을 드러냈다. 레드 보디수트를 입고 댄서들과 함께 선보인 퍼포먼스에서는 폭발적인 에너지가 느껴졌고, 무대 위에서 뿜어져 나오는 자신감과 성숙해진 미모가 어우러져 관객들의 시선을 사로잡았다.

한편, 화사는 지난 17일부터 18일까지 양일간 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 ‘2026 HWASA CONCERT <MI CASA>(2026 화사 콘서트 <미 카사>)’를 열고 팬들과 만났다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

