이민정, 이병헌 판박이 사촌동생 공개…훈훈한 비주얼 눈길

배우 이병헌의 훈훈한 비주얼을 닮은 사촌동생이 공개돼 눈길을 끌었다.

20일 이민정의 유튜브 채널에는 ‘이민정 영어 알려주러 와서 건치 미소만 남기고간 BH 사촌동생’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 이민정은 영어 선생님으로 남편 이병헌의 사촌동생을 초대했다. 그는 “남편의 이모 아들이자, 이병헌 씨의 숨은 영어 선생님”이라고 소개했다.

이병헌의 사촌동생 션 리차드는 훤칠한 키와 또렷한 이목구비로 등장과 동시에 시선을 사로잡았다. 깊은 눈매와 반듯한 얼굴선, 여기에 환하게 드러나는 건치 미소까지 더해져 배우 이병헌을 자연스럽게 떠올리게 했다.

이를 본 이민정은 “너무 핸섬해서 깜짝 놀라셨죠?”라며 그의 외모를 극찬했다. 이어 “대중들이 이병헌의 영어 실력에 대해 관심이 많다”고 말하자, 션 리차드는 “이번에 형이 시상식에서 소감을 전할 때도 많이 도와드렸다”며 “신경을 엄청 많이 쓰더라”고 전했다.

한편, 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

