“너무 취했다”…권상우, ‘짠한형’ 만취 논란에 결국 사과

배우 권상우가 영화 홍보 일정 중 출연한 웹 예능 프로그램에서 취중 모습을 보인 것과 관련해 직접 고개를 숙였다.

권상우는 지난 19일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’의 댓글창을 통해 “너무 취해서 불편하게 보신 분들께는 죄송합니다만 진심으로 ‘짠한형’을 찍고 왔습니다”라며 “예쁘게 봐주세요. 제 작품을 사랑하는 마음으로, 주량도 약한데 벌컥 벌컥 마셨네요. 이후 금주 중입니다”라고 밝혔다.

앞서 권상우는 이날 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 콘텐츠에 영화 ‘하트맨’의 홍보차 문채원, 피오와 함께 게스트 출연했다.

영상에서 권상우는 ‘하트맨’을 비롯해 ‘말죽거리 잔혹사’등 자신이 출연한 작품들과 관련해 이야기를 나눴다. 음주 토크쇼 콘셉트에 맞춰 술을 마신 그는 점차 붉어진 얼굴로 취기가 오른 모습을 보이며 시청자들의 눈길을 끌었다.

특히 그는 피오를 향한 욕설 섞인 애정 표현이나 어깨동무 등으로 취기가 오른 모습을 보였다. 이에 문채원이 “선배님 천천히 마셔도 될 것 같다”고 만류하기도 했다.

한편, 권상우는 2008년 배우 손태영과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

