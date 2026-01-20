백가온, 숙명의 한일전 최전방 선발 출격… 이민성호, 호주전과 동일한 베스트11

사진=대한축구협회 제공

이민성호의 23세 이하(U-23) 아시안컵 8강전의 영웅 백가온(부산 아이파크)과 신민하(강원FC)가 숙명의 일본전에도 선발 출격한다.

이민성 감독이 이끄는 U-23 축구대표팀은 20일 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 일본과 4강전을 치른다. 경기에 앞서 베스트11이 발표됐다.

한국은 지난 호주와의 8강전과 동일한 명단으로 일본을 상대한다. 4-2-3-1 포메이션도 동일하다. 백가온(부산)이 최전방을 맡고 김용학, 김동진(이상 포항 스틸러스)와 강성진(수원 삼성)이 2선을 맡는다. 미드필더는 배현서(경남FC)와 강민준(포항)이 출격한다. 장석환과 이건희(이상 수원 삼성)과 신민하, 이현용(수원FC)이 포백을 맡는다. 골키퍼 장갑은 홍성민(포항)이 낀다.

백가온과 신민하에게 관심이 쏠린다. 백가온은 지난 18일 호주전에서 선제골을 터뜨렸다. 신민하는 짜릿한 역전 결승골로 한국의 승리를 이끌었다.

한국 U-23 대표팀은 통산 일본에 8승4무6패로 앞서 있다. 다만 아시안컵에서는 1승2패로 열세다. 이날 승리하면 오는 25일 베트남-중국전 승자와 결승전을 치른다. 맞대결 승자와 결승에서 만나 우승을 다툰다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]