BTS, 광화문 컴백 무대 열린다…국유청 “조건부 승인”

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연이 조건부로 허가됐다.

국가유산청은 20일 “궁능분과위원회 심의 결과, 하이브가 광화문과 경복궁 일대 사용 허가를 신청한 것에 대해 조건부 가결했다”고 밝혔다. 이어 “소위원회를 구성해 세부내용에 대해 문화유산에 미치는 영향을 검토하도록 할 것”이라고 설명했다.

다만 국가유산청 승인만으로 공연이 확정되는 것은 아니며, 광화문 광장 사용 등에 대해서는 서울시와 경찰청 등 관계부처의 추가 승인 절차를 거쳐 최종 결정된다.

하이브는 최근 광화문과 경복궁 일대에서 방탄소년단 출연 K팝 공연을 개최하기 위해 장소 사용 허가를 신청했다. 공연은 가칭 ‘K헤리티지와 K팝 융합 공연’으로, 신청 장소는 경복궁(근정문, 흥례문), 광화문 및 광화문 월대 권역(담장 포함), 숭례문 등이다.

공연 일정은 컴백 당일인 3월 20일과 주말인 21일~22일 중 하루를 검토 중으로 하이브 측은 토요일인 21일 오후 약 1만8천명 규모로 사용 신청을 낸 상태다.

한편, 방탄소년단은 오는 3월 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’으로 컴백한다.

