산이, 논란 후 첫 스크린 복귀…영화 ‘동창’ 카메오 출연

행인을 폭행한 혐의로 논란이 되었던 래퍼 산이가 영화 스크린에 모습을 드러낸다.

20일 영화 ‘동창 : 최후의 만찬’ 배급사 이놀미디어는 산이가 카메오로 출연한 스틸컷을 공개했다. 사진 속 산이는 머리를 짧게 자른 채 장난기 어린 눈빛과 미소를 짓고 있어 눈길을 끈다.

‘동창: 최후의 만찬’은 오랜만에 열린 동창회가 부동산, 연봉, 유학, 브랜드 등으로 서로를 평가하는 자리로 변질하며 한국 사회의 민낯을 드러내는 과정을 그린 우정 붕괴 코미디다. 산이는 극 중 ‘회비먹튀’ 탁현빈 역으로 등장해 능글맞고 뻔뻔한 캐릭터를 연기한다.

앞서 산이는 2024년 7월 서울 마포구 한 공원에서 행인 A씨를 휴대전화로 폭행한 혐의로 입건됐다. 당시 그는 "자전거를 똑바로 끌고 가라"고 말하며 폭행한 것으로 알려졌다.

경찰은 산이를 불구속 상태로 검찰에 넘겼으나 검찰은 지난해 3월 기소유예 처분을 내렸다. 기소유예는 범죄 혐의는 인정되지만 여러 사유를 고려해 공소 제기가 필요하지 않다고 판단될 때 검찰이 내리는 처분이다.

한편, 산이가 출연한 영화 ‘동창 : 최후의 만찬’은 오는 2월 4일 개봉 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

