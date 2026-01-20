“다시 한번 정상에 설 수 있도록” KIA 코칭스태프-프런트, 머리 맞댔다

사진=KIA 타이거즈 제공

호랑이들이 재약진을 꿈꾼다.

프로야구 KIA는 20일 “2026시즌을 앞두고 코칭스태프와 프론트가 함께 팀 전력 강화를 위해 머리를 맞댔다”고 밝혔다.

하루 전 19일 광주-기아 챔피언스 필드 대회의실에서 ‘2026시즌 코칭스태프 전략 세미나’를 개최, 팀을 위한 발전의 시간을 가졌다. 이번 세미나에는 최준영 대표이사를 비롯해 심재학 단장과 이범호 감독, 1군·퓨처스(2군)·잔류군(3군) 기술코치, 트레이닝 코치, 전력분석 코치, 프론트 등 총 38명이 참석했다.

지난 시즌 리뷰부터 올 시즌 목표 수립까지, 한 시즌을 관통하는 핵심 과제 발표가 파트별로 심도 있게 진행됐다는 후문이다. 이 가운데 지난 시즌 데이터와 지표를 통해 문제점을 진단했으며, 이를 개선하기 위한 구체적이고 체계적인 목표를 각 파트별로 수립했다.

사진=KIA 타이거즈 제공

이번 전략 세미나를 주관한 최준영 대표이사는 “지난 시즌 팬들의 기대에 부응하지 못한 상황을 뼈아프게 받아들이고 우리 모두가 반성해야 한다. 이번 세미나는 같은 실수를 반복하지 않고 올 시즌을 철저히 준비해 다시 한번 힘찬 도약을 하기 위한 약속의 자리”라고 전했다.

이어 “프론트도 최선을 다해 지원하겠고, 선수단도 잘 준비해 무너진 팬들의 자존심을 다시 한번 세워주기를 바란다”고 덧붙였다.

“코칭스태프 모두가 세미나 준비를 잘 해주었다. 그러나 프로는 결국 성적으로 증명해야 하는 자리다. 이번 세미나를 계기로 우리 모두가 합심해 반드시 유의미한 성과를 거두겠다”고 목소리를 높인 이범호 감독은 “개인보다 팀을 우선으로 하는 팀워크와 결속력을 바탕으로 다시 한번 정상에 설 수 있게 철저히 준비하겠다”고 힘줘 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

