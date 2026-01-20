그라비티, ‘학원삼국지’ 동남아 정식 론칭…성장 지원 혜택 마련

그라비티는 자회사 그라비티 네오싸이언이 모바일 신작 턴제 수집형 RPG ‘학원삼국지(Academy Of Heroes)’를 태국, 필리핀, 싱가포르, 말레이시아 등 동남아시아 지역에 정식 론칭했다고 20일 밝혔다.

학원삼국지는 전통적인 삼국지 서사를 현대적인 학원물로 재해석 한 RPG로 삼국지 속 영웅들이 초능력을 가진 학생으로 등장한다. 매력적인 캐릭터 일러스트, 턴제 RPG의 반복성을 보완해 전략성을 강화한 전투가 특징으로 서브컬처와 전략 시뮬레이션의 장점을 모두 갖췄다.

앞서 지난달 동남아시아 지역을 대상으로 진행한 CBT에서 ‘게임이 이해하기 쉽다’, ‘그래픽 퀄리티와 디자인이 좋다’, ‘캐릭터 일러스트가 아름답고, 스킬 효과가 멋있다’ 등 현지 유저들로부터 긍정적인 반응을 얻었다.

그라비티 네오싸이언은 학원삼국지 정식 론칭을 기념해 게임에 접속하는 모든 유저에게 SSR 영웅을 뽑을 수 있는 소원 탐색권 100개, 일반 뽑기권 100개, 캐릭터 성장에 필요한 아이템을 지급한다. 모두의 탐색 이벤트에서는 1000 뽑기에 참여할 수 있으며 입학 선물 이벤트를 통해 7일간 다양한 캐릭터를 선물한다. 이 외에도 플레이 타임, 캐릭터 레벨, 캐릭터 탐색 횟수, PVP 승리 횟수에 따른 보상도 증정한다.

서상원 그라비티 네오싸이언 학원삼국지 사업 PM은 “학원삼국지는 삼국지를 현대에 맞게 재해석한 신선한 콘셉트의 게임으로 기존 삼국지 팬층부터 신규 유저까지 누구나 재미있게 즐길 수 있다. 특히 매력적인 일러스트의 캐릭터들과 화려한 스킬 효과가 보는 재미까지 더했다”며 “게임을 보다 쉽고 재밌게 즐길 수 있도록 성장 지원 혜택 등 풍성한 보상도 마련했다. 학원삼국지를 통해 삼국지의 새로운 매력을 느껴보시기를 바란다”고 전했다.

