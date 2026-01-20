‘남양유업 외손녀’ 황하나, 필로폰 투약 혐의 구속 기소

사진 = 뉴시스

마약 혐의로 수사 중 해외로 달아났다가 붙잡힌 남양유업 창업주 외손녀 황하나가 재판에 넘겨졌다.

수원지검 안양지청 형사2부(부장 정원석)는 20일 마약류관리에관한법률위반(향정) 혐의로 황씨를 구속 기소했다고 밝혔다. 황씨는 2023년 7월 서울시 강남구의 한 아파트에서 지인 2명에게 필로폰을 투약한 혐의를 받고 있다.

검찰 조사에서 황씨는 “지인들이 마약을 투약한 현장에 있긴 했지만, 마약투약을 한 사실이 없다”며 혐의를 부인했다. 그러나 검찰은 황씨에게 마약을 투약한 공범과 현장 목격자 조사, 전화 통화 녹음파일 등 다각도로 수사해 황씨의 범행을 확인했다.

조사 결과 황씨는 공범들에게 “필로폰을 투약해 보라”고 적극적으로 권유하며 직접 주사를 놓은 것으로 파악됐다.

황씨는 경찰 수사 선상에 오른 후인 2023년 12월 태국으로 도피했으며, 여권이 무효가 된 뒤 버스를 타고 캄보디아로 밀입국해 약 1년간 체류한 것으로 확인됐다. 이후 황씨 측이 자진 출석 의사를 밝히자 경찰은 캄보디아 프놈펜 국제공항에서 지난달 24일 황씨를 체포했다.

체포 후 황씨는 변호인을 통해 공범과 목격자의 번복된 진술서나 녹취록을 제출했다. 그러나 관련자 조사 등을 통해 확인한 결과 황씨가 해외 도피 중 지인을 통해 공범과 접촉을 시도하고, 자신에게 유리한 진술을 해달라고 회유한 정황이 드러났다. 피고인 측에서 제출한 번복 진술서 등 내용은 모두 허위로 판단됐다.

검찰 관계자는 “피고인에게 죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소유지에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

