전북 현대의 ‘더블’·30만 관중 달성… “전주시·전주시설관리공단과의 긴밀한 협의 지원 덕분”

“연고 지역 지자체와의 긴밀한 협의와 안정적인 지원 덕분”

프로축구 전북 현대가 지난 시즌 K리그1과 코리아컵 2관왕을 달성과 구름 관중 달성의 숨은 노력으로 전주시와 전주시설관리공단의 행정 협력을 꼽았다.

전북은 시민 여가 증진과 지역 기반 체육시설의 효용 확대라는 공동의 목표 아래 세 기관이 역할을 분담하며 협업한 결과, 지난해 경기력과 흥행이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡았다고 평가했다.

전북의 홈구장인 전주월드컵경기장은 시즌 내내 안정적인 관중 흐름을 유지하며 지역 대표 여가 공간으로 기능했다. 2025시즌 전북현대의 누적 관중 수는 36만8505명으로 2016년 이후 10년 만에 30만 관중을 돌파했다. 경기당 평균 관중은 1만8425명으로 집계됐다.

전북은 “이같은 배경에는 구단 프런트와 전주시, 전주시설관리공단 간의 지속적이고 내밀한 협력이 있었다”고 했다. 세 기관은 경기장 운영과 시설 개선을 두고 수시로 실무 협의를 이어가며 단순한 시설 유지·관리 수준을 넘어 시민과 팬이 체감할 수 있는 서비스 개선에 공감대를 형성해왔다.

전주월드컵경기장은 2002년 한일 월드컵을 위해 건설됐다. 시간이 흐르며 노후화가 불가피한 상황에 놓여 있었다. 제한적인 예산 여건 속에서 전면적인 개선이 어려운 현실을 고려해, 세 기관은 시설 전반을 점검하고 우선순위를 세워 단계적인 개선 방안을 마련하는 데 협력했다. 선택과 집중을 통한 효율적인 투자와 행정적 지원이 병행되며 작게는 게이트 도색부터 크게는 LED조명 설치까지 현장 체감이 높은 개선부터 이뤄졌다.

이 과정에서 전주월드컵경기장 내 팬 익스피리언스 센터를 조성하고 스토어를 리뉴얼 오픈해 경기 외 시간에도 시민이 찾을 수 있는 체험형 공간을 마련했다. LED 조명 설치를 통해 경기 관람 환경과 안전성을 동시에 개선했으며, 각종 노후 시설 보완과 편의시설 정비 등 기본 인프라 개선도 단계적으로 추진되고 있다.

전주시 관계자는 “프로스포츠의 성과가 시민의 일상적인 여가로 자연스럽게 이어질 수 있도록 행정이 적극적으로 역할을 하고 있다”며 “구단, 시설관리공단과의 협력을 통해 공공 체육시설의 활용 가치를 지속적으로 높여가겠다”고 말했다.

전북은 “더블 우승과 관중 증가라는 성과 뒤에는 연고 지역 지자체와의 긴밀한 협의와 안정적인 지원이 있었다”며 “앞으로도 전주시, 전주시설관리공단과 적극적인 협력 유지를 통해 시민과 팬에게 더 나은 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

