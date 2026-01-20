KT, 호주 ‘완전체’로 떠난다… 포수 장성우 2년 최대 16억원 잔류

사진=KT 위즈 제공

스프링캠프 출발 하루를 앞두고 극적인 합류 소식이다.

프로야구 KT는 20일 “포수 장성우와 2년 최대 16억원(계약금 8억원·연봉 총 6억원·인센티브 2억원)의 자유계약선수(FA) 계약을 체결했다”고 밝혔다. 주전 안방마님의 잔류인 만큼 이보다 더 반가울 수 없다.

장성우는 하루 뒤 21일 선수단과 함께 호주 질롱 스프링캠프로 출국할 예정이다. 2008년 프로 무대에 입성한 그는 2015년 KT로 트레이드 이적한 뒤 주전으로 자리를 잡았다. 1군 14시즌 동안 통산 1482경기에 출전해 타율 0.260, 133홈런 647타점을 기록했다.

장성우는 2022시즌을 앞두고 첫 FA 자격을 얻어 KT와 4년 계약을 맺은 바 있다. 이로써 두 번째 FA 자격 취득 후에도 2년 계약에 도장을 찍으면서 KT와 12년째 동행을 이어가게 됐다.

나도현 KT 단장은 “장성우는 공수에서 중심을 잡아줄 수 있는 선수다. 클럽하우스의 리더로서 팀을 잘 이끌어주길 기대한다”고 밝혔다.

장성우는 “두 번째 FA 계약을 맺게 돼서 구단에 감사하다. KT와 계속 함께 할 수 있어서 기쁘다. 팀이 다시 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]