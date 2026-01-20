세징야, 대구 주장직 연임… 부주장에는 한국영·김강산

사진=대구FC 제공

프로축구 대구FC 세징야가 팀 주장직을 연임한다.

대구는 “2026시즌 주장에 세징야가, 부주장에는 한국영과 김강산을 선임했다”고 20일 밝혔다.

세징야는 2016년에 대구에서 데뷔한 원클럽맨이다. 뛰어난 경기력과 리더십을 바탕으로 대구의 상징적인 존재다. 대구는 세징야의 풍부한 경험과 책임감, 선수단에 미치는 긍정적인 영향력을 높이 평가해 다시 한 번 주장 완장을 맡겼다.

세징야는 “큰 책임이 따르는 자리인 만큼 항상 모범이 되도록 노력하겠다. 주장으로서 어떤 상황에서도 팀을 가족처럼 하나로 뭉치게 만들고 우리 모두의 공동 목표인 승격을 위해 주장으로서, 또 한 명의 선수로서 최선을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.

부주장에는 한국영과 김강산이 선임됐다. 이적생 한국영은 풍부한 경험을 갖춘 베테랑 미드필더다. 리그를 대표하는 모범적인 선수로 평가받고 있다. 한국영은 “부족한 점이 많지만 팀에 도움이 될 수 있도록 그라운드 안팎에서 최선을 다하겠다. 선수단이 하나로 뭉칠 수 있도록 뒤에서 힘이 되어주며 반드시 승격하겠다”고 각오를 전했다.

김강산은 2023년 대구에 입단한 뒤 김천 상무에서 군 복무를 마치고 지난해 가을 대구로 복귀했다. 성실한 태도와 꾸준한 자기관리로 선수단 내 신뢰가 두텁다. 김강산은 “코칭스태프와 선수단 사이에서 가교 역할을 충실히 하며, 우리가 목표하는 바를 이룰 수 있도록 중추적인 역할을 묵묵히 수행하겠다”고 말했다.

