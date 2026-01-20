강민호가 콕 집은 그 이름 “최원태, 우승으로 가는 ‘키’ 쥐고 있다”

사진=삼성라이온즈 제공

“(최)원태가 중심을 잡아준다면!”

프로야구 삼성이 2026시즌 왕좌를 바라본다. 강력한 우승 후보로 평가받고 있다. 선수들 스스로도 중요성에 대해 잘 인지하고 있다. 안방마님 강민호는 “우승 반지를 끼고 싶은 마음이 크다. 나뿐 아니라 다른 선수들도 부상만 없다면 우승에 도전할 수 있다고 느끼고 있다”고 강조했다. 대업을 이루기 위해선 소위 ‘미친 선수’가 나와야 할 터. 강민호는 최원태를 콕 집었다. “우승으로 가는 길에 원태가 키를 쥐고 있지 않을까 싶다”고 의미심장하게 말했다.

최원태는 지난 시즌 사자군단에 합류했다. 4년 총액 70억원 대형 자유계약(FA)을 체결했다. 이적 첫 해였던 2025시즌, 우여곡절이 많았다. 정규리그 27경기 124⅓이닝서 8승7패 평균자책점 4.92를 마크했다. 만족스러운 수준은 아니다. 기복이 있었다. 시즌 막판 불펜으로 잠시 자리를 옮기기도 했다. 반전이 기다리고 있었다. SSG와의 준플레이오프(준PO), 한화와의 PO에서 강렬한 투구를 보인 것. 큰 경기에 약하다는 이미지를 날려버리기 충분한 임팩트였다.

사실 강민호의 노련한 리드가 큰 몫을 했다. 최원태가 단순히 힘이 아닌, 보다 정확한 공으로 승부할 수 있도록 이끌었다. 준PO 1차전을 앞두고 “구속이 147㎞ 이상 나오면 벌금”이라고 말한 배경이다. 강민호는 “원태가 지난해 가을야구를 하며 느낀 부분이 많았을 것이다. 올해도 잘할 거라 믿는다”고 기대감을 드러냈다. 이어 “최근 대화를 나눴는데, (강속구) 병이 살짝 다시 온 것 같다. ‘너무 세게 던지는 것 아니냐’라고 슬쩍 얘기했다”고 전하기도 했다.

구속 이상의 능력을 보여주길 바라는 대목이다. 지난 시즌 최원태의 포심 평균 구속은 147㎞에 달했다. 다만, 정교함은 떨어졌다. 9이닝 당 볼넷 3.69개로, 리그 평균(2.59)보다 높았다. 조금 더 시야를 넓힐 필요가 있었다. 강민호의 이야기를 전해들은 박진만 삼성 감독은 고개를 끄덕였다. “지난해 새 팀으로 이적하면서 어려움도 많았을 것”이라며 “포스트시즌을 치르면서 본인이 어떤 방향으로 나아가야할지 깨우쳤을 것이다. 좋은 구속을 어떻게 활용해야 극대화되는지도 배웠을 것이다. 좋았던 가을 기억이 새 시즌에서도 이어지길 기대한다”고 밝혔다.

강팀의 조건 중 하나는 막강한 마운드다. 특히 선발진 싸움이 중요하다. 삼성 역시 탄탄하다. 믿고 보는 토종 에이스 원태인에 외인 원투펀치 맷 매닝, 아리엘 후라도까지, 확실한 카드들이 즐비하다. 여기에 최원태가 4선발로 묵직한 존재감을 보여준다면 한층 탄력을 받을 수 있다. 의지도 강하다. 최원태는 비시즌 필리핀으로 날아가 개인 훈련을 진행했다. 많은 이들의 관심을 받고 있는 최원태, 20대 마지막을 찬란하게 장식할 수 있을지 귀추가 주목된다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

