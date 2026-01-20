어깨 통증 일으키는 정형외과 질환 3대장… 오십견·충돌증후군·회전근개파열

40대에 접어들면 “특별히 다친 기억은 없는데 어깨 통증이 계속된다”는 사람이 늘어난다. 아이를 안아 올리거나 집안일을 반복하는 일상 동작만으로도 통증이 시작되기도 하고, 테니스·배드민턴·수영처럼 팔을 머리 위로 자주 올리는 스포츠를 즐기거나 어깨를 많이 쓰는 직업이라면 더 쉽게 불편감이 누적된다.

문제는 어깨가 아프다고 해서 원인이 하나로 정해져 있지 않다는 점이다. 어깨 통증의 대표 원인으로는 회전근개파열, 오십견, 충돌증후군이 있는데, 증상이 비슷해 스스로 구분하려다 치료 시기를 놓치는 경우가 많다.

특히 밤에 아파 잠을 설치거나, 팔을 들 때 특정 각도에서 찌르는 듯한 통증이 반복되거나, 어느 날부터 옷을 입고 벗는 동작이 힘들어졌다면 “좀 쉬면 낫겠지”로 버티기보다 정형외과에서 조기에 확인해야 한다.

회전근개는 어깨를 안정적으로 잡아주고 팔을 들어 올리거나 회전시키는 데 핵심 역할을 하는 힘줄 구조다. 나이가 들수록 힘줄이 약해지는 퇴행성 변화가 기본 바탕이 되고, 여기에 반복적인 어깨 사용, 무거운 물건을 자주 드는 작업, 운동 중 무리한 동작, 넘어짐 같은 외상이 겹치면 회전근개파열로 이어질 수 있다. 초기에는 ‘뻐근함’이나 ‘걸리는 느낌’ 정도로 시작하지만, 팔을 들 때 힘이 빠지거나 통증 때문에 중간에서 툭 떨어지는 느낌이 들기도 한다.

특히 야간통이 심해지고, 등 뒤로 손이 잘 올라가지 않는 증상이 동반되면 파열 가능성을 의심해야 한다. 파열 범위가 작고 통증이 비교적 경미한 단계라면 약물치료와 물리치료, 체외충격파, 초음파 유도 어깨 주사치료 같은 보존적 치료로 통증을 줄이고 기능 회복을 기대할 수 있다.

반대로 파열이 커지거나 통증과 근력저하가 뚜렷해 일상생활이 무너지는 단계라면 회전근개봉합술을 고려하게 되며, 최근에는 관절내시경을 이용해 절개를 최소화한 수술이 표준적으로 시행된다. 수술 후에는 재활이 결과를 좌우하는 만큼, 단계별 운동을 통한 회복 과정이 중요하다.

오십견은 통증 자체보다 ‘어깨가 굳어 움직임이 제한되는 것’이 핵심이다. 특별한 외상 없이도 어느 날부터 어깨가 점점 뻣뻣해지고, 팔을 들어 올리거나 뒤로 돌리는 동작이 전반적으로 어려워진다. 본인이 힘을 줘도 안 올라가고, 다른 사람이 팔을 들어주려 해도 끝에서 더 이상 올라가지 않는 느낌이 전형적이다.

반면 회전근개파열은 통증이 있더라도 각도를 맞추면 팔을 들어 올릴 수 있는 경우가 많고, 근력저하가 동반될 수 있다. 실제로는 두 질환이 함께 나타나거나 통증 양상이 섞여 보이기도 해, 증상만으로 단정하기는 어렵다. 따라서 진찰과 함께 X-ray, 필요 시 초음파나 MRI를 통해 힘줄 상태를 확인한 뒤 치료 방향을 정하는 것이 원칙이다.

충돌증후군은 팔을 들어 올릴 때 어깨뼈 아래 공간이 좁아지면서 회전근개가 반복적으로 부딪혀 염증과 통증을 만드는 상태다. 머리 위 동작이 많은 운동이나 작업을 지속하거나, 굽은 어깨·거북목 같은 자세가 오래 이어질 때 잘 발생한다. 팔을 옆으로 들어 올리거나 뒤로 젖힐 때 특정 각도에서 날카로운 통증이 나타나는 경우가 많다. 초기에는 쉬면 괜찮아 보이지만, 통증을 참고 계속 사용하는 습관이 가장 위험하다.

치료는 과사용을 줄이는 것이 출발점이며, 약물치료와 물리치료, 체외충격파로 염증을 가라앉히고 필요 시 초음파 유도 주사치료를 병행한다. 스테로이드, 증식치료, PRP, 콜라겐 주사 등은 병변 단계에 따라 선택되므로, “주사만 맞으면 끝”이라고 단정하기보다 정확한 진단이 우선이다. 실제로 금천구 어깨주사치료를 찾는 환자 중에도 오십견 진행기나 회전근개 부분 파열이 함께 발견되는 경우가 적지 않다.

김형식 서울바른세상병원 원장(정형외과 전문의)은 “어깨 통증은 비슷해 보여도 원인이 달라 치료 타이밍과 방법이 완전히 달라진다. 특히 충돌증후군이나 회전근개 부분 손상은 초기에 정확히 진단하고 비수술 치료로 염증을 잡으면 수술까지 가는 위험을 줄일 수 있어, 통증이 1~2주 이상 반복되면 미루지 말고 검사를 받아야 한다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

