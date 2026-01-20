한국, 저질 콘텐츠 ‘슬롭’ 소비 1위…전 세계 ‘AI 쓰레기통’ 우려

'AI 슬롭' 채널의 조회수가 많은 국가 순위. 사진=카프윙

인공지능(AI)이 급조한 저질 콘텐츠 슬롭(Slop)이 한국 유튜브 시장을 잠식하고 있다.

20일 미국 영상 플랫폼 카프윙이 발간한 보고서에 따르면 전 세계 국가별 상위 100위 유튜브 채널 1만5000여개를 조사한 결과 누적 조회 수는 630억회에 달한다. 278개 채널이 AI로만 제작된 저품질 콘텐츠를 게시하고 이들의 연간 광고 수익은 약 1690억원에 달하는 것으로 추정된다.

그런데 한국이 전 세계에서 AI 슬롭을 가장 많이 보는 국가로 조사됐다. 지난해 11월 국가별 인기 유튜브 채널 상위 100개를 분석한 결과 한국 기반 AI 슬롭 채널의 누적 조회 수는 84억5000만회로 조사 대상 국가 중 가장 많았다. 2위인 파키스탄(53억회)과 3위인 미국(34억회)을 크게 웃도는 수치다.

슬롭은 음식물 쓰레기나 오물을 뜻하는 단어로 생성형 AI를 이용해 맥락 없이 대량 복제된 저품질 콘텐츠를 일컫는다. 화려한 색감의 영상과 자극적 설정으로 판단력이 낮은 어린이 등의 클릭을 유도한다. 파키스탄의 한 채널은 대홍수라는 참사를 슬롭으로 재구성해 13억 조회 수를 기록했다. 카프윙 측이 신규 계정을 생성해 테스트한 결과 초기 추천 영상 500개 중 20%가 넘는 104개가 AI 슬롭일 만큼 침투율 또한 높아지는 추세다. 비용을 거의 들이지 않고도 수익을 창출할 수 있기 때문에 인터넷 연결이 비교적 원활하면서도 평균 임금이 높지 않은 인도와 케냐, 나이지리아 같은 국가 출신 제작자들이 슬롭을 양산하고 있다.

AI 슬롭 범람은 단순한 콘텐츠 품질 저하를 넘어 허위 정보를 확산하거나 고령층의 오인 소비를 유도하는 등 디지털 오염 문제를 낳고 있다. 정보 판별력이 상대적으로 낮은 고령층과 어린아이들이 자극적인 합성 영상과 허위 사실을 사실로 오인하는 사례가 늘고 있는 것이다. 정보성 영상으로 위장한 가짜 AI 뉴스가 검색 결과를 장악하면 플랫폼 전체의 공신력을 훼손하고 콘텐츠를 직접 만드는 창작자의 수익을 AI 채널이 가로채는 생태계 교란 문제를 부를 수 있다.

이로 인해 동영상 플랫폼이 필터링과 수익 창출 제한 등 슬롭에 대해 더욱 엄격한 입장을 취해야 한다는 주장이 나온다. 유튜브 측은 “AI는 도구일 뿐이고, 고품질 콘텐츠와 저품질 콘텐츠를 만드는 데 동시에 사용될 수 있다”며 “우리는 제작 방식과 관계없이 사용자들에게 고품질 콘텐츠를 연결해주는 데 집중하고 있다”고 밝혔다.

