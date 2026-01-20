‘신인 박준성-김동현 승선’ 디펜딩 챔프 LG, 애리조나 스프링캠프 나선다

사진=LG 트윈스 제공

왕좌 수성을 위한 본격적인 첫 발걸음, 스프링캠프로 향한다.

프로야구 디펜딩 챔피언 LG는 20일 “2026년 전지훈련을 위해 오는 22일과 23일 미국 애리조나로 출국한다”고 밝혔다.

이와 함께 애리조나 전지훈련 참가 명단도 공개했다. 25일부터 다음 달 22일까지 진행되는 애리조나 전지훈련에는 염경엽 감독과 코칭스탭 18명, 주장 박해민을 비롯한 선수 40명이 참가할 예정이다.

이 가운데 돋보이는 이름들은 역시 신인들이다. 올 시즌엔 두 명이 승선 기회를 얻었고, 모두 투수다. 상위 라운더와 하위 라운더 한 명씩 1군 캠프에 동행한다. 2026년 신인 드래프트서 2라운드 18순위로 지명된 2007년생 좌완 박준성과 11라운드 108순위인 2005년생 우완 김동현이 애리조나에서 구슬땀을 흘릴 예정이다.

선수단은 다음 달 24일, 25일에 귀국해 각각 하루 뒤 2차 전지훈련지인 일본 오키나와로 이동한다. 최종 점검이 예정돼 있다. 오키나와 2차 캠프에선 훈련 및 연습경기를 진행한다. 이후 3월8일 귀국한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

