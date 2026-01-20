SNU서울병원 무릎전담팀, 마코·로사 로봇 인공관절 수술 교육·연구 활동 지속

SNU서울병원은 무릎전담팀(이명철 명예원장, 이상훈 대표원장, 한도환 원장, 장작 원장, 김한훈 원장)의 풍부한 임상경험과 로봇 인공관절 수술 시스템을 기반으로 무릎 관절염 환자들에게 더욱 정밀한 맞춤 치료를 제공하고 있다.

무릎전담팀 장작 원장(로봇 인공관절 수술 교육센터장)은 “환자 개개인의 무릎관절 구조와 무릎 정렬 상태를 3D로 분석하고, 이를 바탕으로 로봇 인공관절 수술 계획을 수립해 정밀한 절삭과 인공관절 삽입을 시행하고 있다”고 설명했다.

SNU서울병원은 세계적으로 점유율이 높은 마코(MAKO)와 로사(ROSA) 로봇을 모두 보유하고 있다. 이렇다보니 환자의 무릎관절 상태에 따라 가장 적합한 맞춤형 로봇 수술 전략을 선택적으로 적용할 수 있는 강점을 갖췄다.

한도환 원장(로봇 인공관절 연구소장)은 “로봇 인공관절 수술은 의사의 숙련된 술기와 로봇의 정밀함이 결함이 된 패러다임으로, mm 단위의 정교함을 보여주는 수술의 완성도를 극대화한다”고 강조했다.

실제로 SNU서울병원 무릎전담팀은 숙련도를 바탕으로 국내외 로봇 수술 인력 양성에도 이바지하고 있다.

이상훈 대표원장과 한도환 원장, 장작 원장은 글로벌 공식 교육자로서 국내 및 해외 의료진을 대상으로 마코 로봇을 활용한 카데바 실습 교육은 물론, 로봇 수술 시연과 교육을 담당하고 있다.

또한, SNU서울병원은 국내 최초 ‘로사 로봇 인공관절 교육센터’를 운영하여 해외 의료진에게 로봇 술기 노하우를 전수하고 연수 프로그램을 제공하고 있다. 이는 로봇 인공관절 수술 분야에서 임상 경험과 술기 교육 역량을 함께 갖춘 의료기관임을 보여준다.

로봇 인공관절 수술의 장점은 환자마다 서로 다른 무릎 변형의 패턴을 정밀하게 분석해 인공관절 삽입 정확도를 극대화하며, 이는 곧 수술 후 환자의 빠른 회복과 인공관절의 장기적인 안정성으로 긍정적인 영향을 미친다. 이상훈 대표원장은 “향후 고난도 퇴행성 관절염 질환 치료에 있어 로봇 수술의 역할은 더 커질 것”이라며 전망했다.

로봇 인공관절 수술은 로봇 장비뿐 아니라 이를 사용하는 집도의의 전문성과 임상경험이 수술 결과에 중요한 영향을 미쳐 지속적인 교육과 학술 교류가 필수다. 이러한 점에서 SNU서울병원 무릎전담팀은 로봇 무릎 인공관절 수술 분야의 교육과 연구 활동을 꾸준히 이어가고 있다.

최근에도 ‘2025 MAKO Q4 Certification Course’‘, ’제3회 한림 로봇 인공관절 심포지엄‘, ’MAKO SUMMIT, ’MY PERSONALISED ROSA KNEE 심포지엄‘등 다수의 학술 행사에 참여해 정기적인 학술 교류와 연구 결과 발표를 통해 로봇 수술의 임상 적용과 발전 방향에 대한 논의를 지속하고 있다.

