조정석, 둘째 출산 후 유튜브 잠정 중단…“육아에 집중”

배우 조정석이 둘째 딸 출산 소식과 함께 유튜브 활동 잠정 중단 계획을 밝혔다.

지난 19일 조정석은 자신의 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’를 통해 자필 편지를 공개하며 팬들에게 근황을 전했다. 그는 “항상 영상을 시청해 주시고 응원해 주시는 분들께 진심으로 감사하다”며, “덕분에 어느새 구독자 50만 명을 달성했다”고 감사 인사를 전했다.

조정석은 이어 “구독자 50만 명 달성만큼이나 저에게 반가운 소식이 하나 더 있다”며 “또 하나의 큰 행복, 댕이의 동생이 태어났다”고 둘째 딸 탄생 소식을 알렸다. 그는 “당분간 육아로 인해 영상 업로드가 쉽지 않을 것 같다”면서도, “아주 잠깐만 쉬었다가 빠른 시일 내에 다시 돌아오겠다. 그때는 지금과는 또 다른 이야기로 더 재미있는 영상을 보여드릴 수 있을 것 같다”고 향후 계획을 밝혔다.

조정석은 가수 거미와 5년간의 열애 끝에 2018년 결혼했으며, 2020년 첫째 딸을 출산한 바 있다. 이번에 6년 만에 둘째 딸을 품에 안으며 두 아이의 아빠가 됐다. 소속사 잼엔터테인먼트는 “현재 산모와 아이 모두 건강하며 가족들의 사랑과 돌봄 속에서 평안히 회복 중”이라고 전하며, 팬들의 축하와 응원을 부탁했다.

