김주하 “오은영, 전 남편과 카톡 30분 읽고…헤어지라 했다”

앵커 출신 김주하가 전 남편과의 이혼을 결심하게 된 계기로 오은영 박사와의 상담 경험을 털어놨다.

19일 유튜브 채널 ‘MKTV 김미경TV’에는 ‘유튜브 첫 출연한 김주하 앵커가 방송에서 못다한 이야기 - 김주하 앵커 1부 ‘MK쇼’’ 영상이 공개됐다. 이날 방송에서 김주하는 전 남편과의 결혼생활과 이혼 과정에 대해 솔직하게 고백했다.

김주하는 과거 전 남편에게 가정폭력과 외도로 인한 고통을 겪은 사실을 언급하며, 결혼생활을 오래 버틴 이유를 설명했다. 그는 “여성가족부가 출산장려위원회 위원이 되어 달라고 했었다. 전 출산을 권하지 않는다며 빠졌다”라며, “대부분 여성은 출산과 동시에 족쇄가 채워진다. 제가 참은 것도 아이때문이다. 아이 낳기 전 알았다면 헤어졌을 거다”라고 밝혔다. 이어 “아이가 있으니 온전한 가정을 만들어주고 싶다는 욕심이 있었다”라며 당시 심정을 전했다.

특히 김주하는 이혼 결심 과정에서 오은영 박사의 조언이 큰 영향을 미쳤다고 밝혔다. 그는 “이혼을 결심할 때 오은영 원장에게 상담을 받고 있었다. 병원을 간 게 아니라 언니 동생으로 이야기했다”라며, “그분은 제 이야기만 계속 들은 거 아니냐. 그럼 이혼을 제 쪽에서 해석할 수 있다. 그건 싫더라. 그래서 오은영 원장에게 저녁 먹자고 하면서 주고받은 카톡 몇년치를 보여줬다”고 말했다.

또한 그는 “그럼 객관적으로 판단할 수 있지 않나. (오은영이) 30분 이상을 보더라. 몇년치를 다 보더라. 그러다 헤어지라고 이야기했다”라며, “그때 내가 너무 주관적으로 생각한 게 아니구나. 객관적으로 헤어질 이유구나 판단을 내렸다”고 덧붙였다.

김주하는 오은영 박사의 객관적인 조언 덕분에 자신감을 갖고 이혼을 결정할 수 있었다고 털어놓으며, 당시 심경을 솔직하게 공유했다.

