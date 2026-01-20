‘오만소스좌’ 사라졌다…임성근 음주운전 논란에 안성재 썸네일 바꿨다

사진= 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’ 화면 캡처

사진= 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’ 화면 캡처

셰프 안성재가 운영하는 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’가 넷플릭스 ‘흑백요리사 시즌2’ 리뷰 영상을 공개하며 썸네일을 수정해 눈길을 끌고 있다.

지난 3일 업로드된 영상 ‘팀전부터 1:1 사생전까지 서바이벌 만렙 백수저들과 함께하는 [흑백요리사 시즌2] 리뷰 최초 공개’의 당초 썸네일에는 안성재, 정호영, 샘킴, 임성근이 동일한 크기로 배치돼 있었다. 안성재와 정호영, 샘킴은 임성근을 바라보며 웃는 모습이었고, “오만좌와 백수저들”이라는 글귀가 함께 적혀 있었다.

그러나 수정된 썸네일에서는 임성근의 얼굴이 축소됐고, 정호영과 샘킴의 시선도 조정됐다. 글귀 역시 임성근의 별명 ‘오만좌’가 삭제되고, “신혼부부와 백수저들”로 변경됐다. 임성근의 존재감을 최대한 줄인 것으로, 안성재와 제작진이 임성근의 최근 논란을 인지한 뒤 반영한 것으로 보인다.

임성근은 최근 ‘흑백요리사2’ 출연을 통해 얼굴을 알렸지만, 지난 18일 과거 3차례 음주운전으로 면허취소 처분을 받았다고 밝히며 논란이 일었다. 그는 자신의 자필 편지를 통해 “최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 저를 믿어주시는 분들께 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었다”라고 고백했지만, 여론은 여전히 싸늘하며 일부 활동은 사실상 중단된 상태다.

