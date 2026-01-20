“미래 자원 육성을 위한 선택” 부천FC1995, 수비수 김원준과 재계약 체결!

사진=부천FC1995 제공

부천FC1995가 수비수 김원준과 재계약을 체결하고, 실전 경험을 위해 2026시즌 K3리그 임대를 결정했다.

김원준은 188cm의 뛰어난 피지컬과 왼발을 활용한 빌드업 능력을 갖춘 센터백 자원이다. 동아대 입학 후 포지션을 변경했음에도 불구하고 '제19회 1,2학년대학축구대회'와 '제60회 추계대학축구연맹전'에서 팀의 준우승을 견인하며 수비 실력을 인정받은 김원준은 지난해 부천에서 첫 프로 커리어를 시작하게 됐다.

부천은 김원준의 잠재력과 성장 가능성을 높게 평가해 2027년까지 계약을 연장하는 한편, 더 많은 경기 경험과 실전 감각을 쌓을 수 있도록 2026시즌 K3리그 임대를 결정했다.

지난 11월 23일, 화성과의 정규리그 마지막 경기에서 데뷔전을 치른 김원준은, 이번 임대를 통해 경기 감각과 실전 대응 능력을 한층 끌어올린 후 부천에 돌아와 팀 전력에 보탬이 되는 것을 목표로 한다.

이영민 감독은 “김원준은 피지컬과 왼발 빌드업이라는 뛰어난 장점을 가진 선수"라면서도 "아직은 경험이 필요한 단계라고 판단해 임대를 결정하게 됐다. 실전을 통해 성장한 뒤 돌아오면 팀에 큰 도움이 될 것이라 기대하고 있다”는 바람을 전했다.

김원준은 “임대 기간 동안 성실히 훈련에 임해 최대한 많은 것을 배우고 성장하겠다"며 "좋은 선수가 돼서 다시 부천에 돌아오고 싶다. 팬들에게 기쁨을 드리는 선수가 되겠다”는 각오를 밝혔다.

한편 김원준은 창원FC에 합류해 본격적인 시즌 준비에 돌입할 예정이다.

