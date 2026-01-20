결단 내린 SSG, 새 외인 투수 베니지아노 영입…버하겐은 합의 불발

사진=SSG랜더스 제공

결국 새 외인을 찾았다.

프로야구 SSG랜더스(대표이사 김재섭, 이하 SSG)는 20일 외국인 투수 앤서니 베니지아노를 총액 85만(연봉 75만, 옵션 10만)달러에 영입했다. 기존 드류 버하겐은 메디컬 체크에서 구단 기준을 충족하지 못해 최종적으로 계약 합의에 이르지 못했다.

미국 뉴저지주 출신의 베니지아노는 2019년 드래프트 10라운드로 캔자스시티 로열스에 입단해 2023년 메이저리그(MLB)에 데뷔했다. 이후 지난해까지 마이애미 말린스와 세인트루이스 카디널스를 거치며 MLB 통산 40경기 40⅔이닝 1승 5홀드 평균자책점 3.98을 기록했다.

마이너리그에서는 대부분의 커리어를 선발투수로 활약했다. 통산 140경기 중 98경기를 선발로 등판하며 509이닝 이상을 던졌고, 탈삼진 521개를 기록했다. 2023년 트리플A에서는 25경기 선발 등판, 10승5패 평균자책점 3.55, 132이닝을 소화하며 선발 로테이션의 핵심 역할을 수행하기도 했다.

베니지아노는 196㎝, 95㎏의 뛰어난 체격을 갖춘 좌완 파이어볼러 유형의 투수로, 최고 구속 155㎞, 평균 150㎞ 직구와 슬라이더·체인지업·커브 등 다양한 변화구를 완성도 높게 구사한다. 타자의 타이밍을 흔드는 디셉션과 제구를 바탕으로 땅볼 유도 능력이 뛰어나며, 장타 억제와 삼진 능력에서도 강점을 보인다.

SSG는 베니지아노의 젊고 강력한 구위, 좌완 선발이라는 희소성, 그리고 풍부한 이닝 소화 능력과 공격적인 투구 스타일을 높이 평가하고 있으며, 팀 컬러에 부합하는 특성을 갖춘 베니지아노가 향후 선발 로테이션에서 핵심 역할을 할 것으로 기대한다.

베니지아노는 “SSG랜더스에서 새로운 기회를 얻게 되어 매우 기쁘다. 팀 승리에 기여하고 팬들에게 좋은 모습을 보여줄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

SSG는 베니지아노와의 메디컬 체크를 진행한 결과 이상이 없음을 확인, 영입을 최종 확정했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

