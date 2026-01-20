[팬덤 와글와글] ‘흑백2’ 임성근 ‘음주운전 3회’ 고백 후폭풍…등돌린 여론

사진=유튜브 채널 임짱TV

넷플릭스 ‘흑백요리사2’로 스타덤에 올랐던 셰프 임성근이 세 번의 음주운전 고백 후 역풍을 맞고 있다. 요리 실력과 더불어 소탈한 이미지로 대중의 호감도를 샀던 만큼 온라인 커뮤니티에서는 배신감을 표출하는 반응이 거세다.

한식 조리기능장 보유자 임성근은 ‘한식대첩3’(tvN)에서 우승하며 이름을 알린 후 최근 방영된 흑백요리사2에서 최종 7인에 들며 인기를 끌었다. 한식 장인 이미지에 예능감까지 더해지면서 방송가는 물론 광고계에서도 러브콜이 쏟아졌다.

그러다 지난 18일 돌연 자신의 유튜브 채널에서 음주운전 전력을 스스로 고백했다. 영상에서 임성근은 “술을 좋아하다 보니까 실수를 했다. 10년에 걸쳐서 3번 정도 음주운전을 했다”며 “10년 전에 술에 취해 차 시동을 걸어놓고 자다가 적발됐고, 가장 최근은 5∼6년 전이다. 당시 형사처벌을 받아 면허가 취소됐고, 면허를 다시 땄다”고 고백했다.

그러면서 “내가 잘못한 것은 잘못한 것이다. 면피하고 싶지 않다”며 “어마어마한 사랑이 오니까 부담스럽더라. 마음속에 있는 것을 하나씩 털어내고 싶었다. 너그럽게 용서해주시길 바란다”고 말했다.

고백 직후 일각에서는 잠시나마 “그래도 용기를 냈다”는 반응이 나왔지만 여론은 급속도로 싸늘해졌다. 무려 세 번의 음주운전을 단순히 실수라고 치부하기 어려웠기 때문이다. 논란을 의식한 듯 임성근은 자필 사과문을 통해서도 “최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 저를 믿어주시는 분들께 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었다”고 갑작스러운 고백 배경을 밝히며 고개를 숙였다.

그러나 고백 직전 자신의 채널에 위스키 광고 협찬 영상을 올렸다는 점은 비판의 대상이 됐다. 해당 영상은 현재 내려간 상태지만 “술 광고는 받지 말았어야지” 등의 누리꾼 비판이 쏟아졌다. 사과의 방식에도 문제가 있다는 지적이다. 영상에서 PD와 소주병을 앞에 두고 가벼운 술자리에서 이야기하듯 음주운전을 사과한 것을 두고 “술을 앞에 두고 그런 얘기 하면 신뢰가 안 가지” 등의 냉담한 반응이 나왔다.



특히 음주운전 의혹 취재가 시작되자 급하게 음주운전을 고백한 것으로 보여 비판은 더욱 커졌다. 한 매체에 따르면 임성근은 음주운전 전력에 대한 해명을 요청받은 다음날 영상을 올렸다. 또한 10여년 전 음주운전에 대해서만 “시동을 켜놓고 잤다”고 설명했지만 2020년 서울 구로구 한 거리에서 약 200m 구간을 술에 취한 상태로 운전하다 단속에 적발된 것으로 알려졌다.

당시 혈중알코올농도는 0.141%로 면허 취소 기준을 크게 웃도는 만취 수준이었고 이 사건으로 징역 1년에 집행유예 2년, 사회봉사 80시간 등의 명령을 받았다. 2009년과 2017년에는 음주운전으로 각각 벌금 200만원과 300만원의 약식명령을 받았다.

음주운전 고백 전후 사정이 드러나자 누리꾼은 “세 번이면 삼진아웃”, “취재 시작 안 했어도 고백했을까”, “기회는 많았는데 그걸 다 본인이 찼다” 등의 반응을 보였다. 방송가에서 잇따라 출연 취소가 이뤄지는 것을 두고도 “다른 출연진에게도 민폐”, “앞으로 방송 말고 유튜브만 하시길” 등 싸늘한 의견이 나오고 있다.



지동현 기자

