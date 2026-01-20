콘티넨탈, 벤츠 GLE 및 GLS에 친환경 타이어 ‘에코콘택트 6 Q’ 공급

에코콘택트 6 Q(EcoContact 6 Q) 아마자 콘타낸털터아오 제공

콘티넨탈타이어가 메르세데스-벤츠의 프리미엄 스포츠실용차(SUV) 모델 GLE와 GLS에 친환경 타이어 ‘에코콘택트 6 Q(EcoContact 6 Q)’를 신차용 타이어로 공급한다고 20일 밝혔다.

콘티넨탈은 2024년부터 국내에서 메르세데스-벤츠 글로벌 애프터세일즈 타이어 프로그램의 ‘프리퍼드 파트너(Preferred Partner)’로 선정돼 ‘스포트콘택트 6’, ‘에코콘택트 6’, ‘프리미엄콘택트 6’ 등 A-클래스부터 S-클래스까지 벤츠의 세단 중 거의 전 차종에 고성능 타이어를 제공하고 있다.

이러한 기술력과 신뢰를 바탕으로 GLE 및 GLS 에는 콘티넨탈의 친환경 프리미엄 타이어 에코콘택트 6 Q가 공장 출고 단계부터 기본 장착된다. 에코콘택트 6 Q는 우수한 마일리지 성능과 안정적인 접지력을 바탕으로 편안하면서도 효율적인 주행 성능을 제공한다.

에코콘택트 6 Q는 구동 방식과 관계없이 다양한 차량에 폭넓게 적용 가능한 에너지 효율 중심으로 설계된 친환경 타이어다. 타이어에 적용된 ‘그린 칠리(Green Chili™ 2.0)’ 컴파운드는 주행 중 에너지 손실을 최소화하고 회전 저항을 효과적으로 낮춰 연비 효율 향상과 탄소 배출 저감이라는 두 가지 가치를 동시에 실현한다.

여기에 최적화된 트레드 패턴을 적용해 노면 소음을 대폭 줄였으며 젖은 노면과 마른 노면 모두에서 짧은 제동거리와 안정적인 접지력을 확보했다. 고속 주행 시에도 뛰어난 코너링 안정성을 유지해 완성도 높은 주행 성능을 제공한다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]