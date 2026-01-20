김주하 “전 남편 때문에 마약 검사까지”…머리카락 150가닥 뽑았다

사진= 유튜브 채널 ‘MKTV 김미경TV’ 화면 캡처

김주하 앵커가 전 남편과 관련된 과거사를 털어놓으며 마약 검사를 받아야 했던 경험을 직접 고백했다.

19일 유튜브 채널 ‘MKTV 김미경TV’에는 ‘유튜브 첫 출연한 김주하 앵커가 방송에서 못다한 이야기 - 김주하 앵커 1부 MK쇼’라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에서 김주하는 전 남편의 대마초 흡연 사건으로 인해 본인까지 마약 검사를 받게 됐던 당시 상황을 전했다.

김주하는 “그 친구가 걸리는 바람에 나까지 먀악 검사를 받아야 했다. 머리카락도 150가닥을 뽑아야 하고 소변도 담아야 했다”라고 말하며 구체적인 검사 과정을 설명했다.

이어 그는 조사 과정에서 느꼈던 심경도 털어놨다. 김주하는 “평생 경찰서를 드나들었지만, 취재 목적이었을 뿐 조사를 받기 위해 간 적은 없었다. 여경이 화장실에 함께 가 앞에 서 있고, 제대로 받는지 보는 건데 너무 자존심이 상했다”고 밝혔다.

검사를 받던 날 폭행을 당했던 경험도 언급했다. 김주하는 “경찰서에 간 전 남편이 변호사를 부르길래 ‘잘못한 거 없으면 음성이 나오겠지’라고 했더니 내 정수리에 키스를 하며 ‘내가 아닌 당신을 위해서야’라고 하더라. 소름이 돋았는데 마약수사대는 부러운 눈으로 날 쳐다봤다. 이런 상황을 겪었기에 티 나지 않게 폭력을 휘두르는 남편이 많다는 걸 안다”라고 말했다.

한편 김주하는 지난 2004년 사업가와 결혼해 두 자녀를 두었으나, 2013년 전 남편의 외도와 폭행을 이유로 이혼 소송을 제기했다. 이후 2016년 법원의 이혼 확정 판결을 받았다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]