임성근 셰프, 음주운전 고백 하루 만에 홈쇼핑 등장…이유는?

사진= 임성근 셰프가 지난 18일 자신의 유튜브 채널에서 과거 음주운전 이력을 고백한 모습. 유튜브 채널 '임짱TV' 화면 캡처

임성근 셰프가 과거 음주운전 이력을 직접 밝힌 가운데, 고백 하루 만에 홈쇼핑 채널에 출연해 배경에 관심이 쏠렸다. 이에 대해 해당 채널은 사전 제작된 방송이라는 입장을 밝혔다.

지난 19일 오전 홈쇼핑 채널 쇼핑엔티에서는 임성근 셰프가 출연해 갈비찜을 판매하는 방송이 전파를 탔다. 쇼핑엔티 편성표에 따르면 20일 오전에도 임 셰프의 이름을 내건 도가니탕 판매 방송이 예정돼 있다.

이와 관련해 쇼핑엔티 측은 “쇼핑엔티는 녹화방송 홈쇼핑”이라며 “오늘 방송과 20일 방송은 사전에 녹화됐던 부분이 송출되는 것”이라고 설명했다.

사진= 임성근 셰프가 지난 18일 자신의 유튜브 채널에서 과거 음주운전 이력을 고백한 모습. 유튜브 채널 '임짱TV' 화면 캡처

이어 “방송 약정 계약은 최소 3일 전에 체결되기 때문에 임의로 편성을 취소할 경우 공정거래위원회와 방송통신위원회가 규정한 금지 행위에 해당한다”고 덧붙였다.

또한 “중소기업인 협력업체는 임 셰프를 모델로 기용한 것”이라며 “이미 예정된 편성을 취소할 경우 그 피해는 고스란히 협력업체에 돌아가게 된다”고 밝혔다. 그러면서 “문제가 된 녹화 방송은 임성근 셰프의 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 출연 이전에 촬영된 것”이라며 “사전 제작된 방송이라는 점을 분명히 설명드린다”고 강조했다.

앞서 임성근 셰프는 지난 18일 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 세 차례 음주운전에 적발돼 법적 처벌을 받았다고 고백하며 논란에 휩싸였다. 이후 자필 사과문을 공개한 그는 “음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수다. 부주의한 행동으로 실망을 드려 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

또한 “과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 조리사가 되도록 저 자신을 다스리겠다”고 전했다.

논란 이후 임 셰프의 출연이 예정돼 있던 방송들은 잇따라 조정에 나섰다. JTBC ‘아는 형님’과 KBS2 ‘신상출시 편스토랑’은 출연 취소를 결정했으며, 녹화를 마친 MBC ‘전지적 참견 시점’은 예고편 공개 이후 편성 여부를 논의 중이다. 웹 예능 ‘살롱드립’과 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 역시 출연과 관련한 논의를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

임성근 셰프는 2015년 tvN ‘한식대첩3’ 우승으로 이름을 알렸으며, 최근 넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’에 출연하며 대중의 주목을 받아왔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]