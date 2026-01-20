대통령이 먼저 알아봤다…지드래곤 소속사 ‘픽’ 이유는?

사진 = 가수 지드래곤이 31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 만찬에서 공연을 펼치는 모습. 대통령실 제공

AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션이 ‘2025 APEC 정상회의’의 성공적인 개최에 기여한 공로를 인정받아 대통령 표창을 수상했다.

갤럭시코퍼레이션은 지난 19일 “APEC 정상회의 개최를 통해 국가 사회 발전에 이바지한 공로를 인정받아 대통령 표창을 수상했다”고 20일 전했다. 이번 수상은 엔터테크 기업으로서 문화 콘텐츠를 통해 국제 행사에 기여한 점이 높이 평가된 결과다.

사진 = 갤럭시코퍼레이션 제공

갤럭시코퍼레이션은 소속 아티스트 지드래곤(G-DRAGON)을 APEC 정상회의 공식 홍보대사로 위촉했으며, 엔터테크 기업 가운데 유일하게 환영 만찬에 참석해 민간 외교관 역할을 수행했다.

특히 환영 만찬에서 진행된 지드래곤의 특별 공연은 세계 각국 정상들의 이목을 집중시켰다. 시진핑 중국 국가주석과 나란히 앉은 이재명 대통령이 공연을 관람했으며, 마크 카니 캐나다 총리 등 주요 정상들이 휴대전화를 꺼내 무대를 촬영하는 이례적인 장면도 연출됐다.

최용호 대표는 당시를 떠올리며 “단순한 참여를 넘어 K-콘텐츠의 파워를 보여준 뜻깊은 자리였다”고 소감을 밝혔다.

한편 갤럭시코퍼레이션은 최근 기업가치 1조 원을 인정받으며 유니콘 기업에 이름을 올렸다. 또한 이재명 대통령의 방중 경제사절단에 동행하며 한중 문화·경제 교류의 가교 역할을 이어가고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

