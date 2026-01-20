한국, FIFA랭킹 22위 유지… 네이션스컵 준우승 모로코 8위 등극

사진=뉴시스

한국 축구가 새해 처음 발표된 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 22위를 유지했다.

한국은 FIFA가 20일 발표한 남자 축구 세계랭킹에서 지난달과 같은 22위에 올랐다. 지난해 12월22일 순위 발표 이후 A매치를 치르지 않아 랭킹 포인트는 1599.45점 그대로다.

아시아축구연맹(AFC) 소속 국가 중에서는 일본(19위), 이란(20위)에 이어 3위다. 일본은 지난달보다 한 계단 떨어졌다. 이란은 유지했다.

북중미 월드컵 조별리그에서 한국과 맞붙는 멕시코는 16위로 한 계단 떨어졌다. 남아프리카공화국은 한 계단 오른 60위에 위치했다.

이번 랭킹 발표에서 가장 눈길을 끈 건 모로코다. 최근 막을 내린 2025 아프리카 네이션스컵에서 준우승을 거둔 모로코는 3계단이 올라 8위에 이름을 올렸다. 모로코가 톱10에 진입한 건 1998년 4월(10위) 이후 처음이다. 특히 대회 우승국 세네갈은 7계단에 뛰어올라 역대 가장 높은 12위에 올랐다. 종전 최고 순위는 17위였다.

한편 스페인이 세계랭킹 1위를 지켰다. 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드, 브라질, 포르투갈, 네덜란드가 2∼7위를 지켰다.

김진수 기자

