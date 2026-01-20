‘신민아♥’ 김우빈, 결혼식에 양치승 초대 안한 이유?…“어려운 것 알아서”

사진= KBS 2TV ‘말자쇼’ 방송 화면 갈무리

트레이너 양치승이 배우 김우빈과의 깊은 인연을 공개하며 훈훈한 감동을 전했다.

19일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘말자쇼’에는 양치승이 출연해 자신의 근황과 함께 김우빈과의 우정을 언급했다. 이날 양치승이 등장하자 정범균은 "김우빈 씨가 암 판정을 받았을 때 제일 먼저 찾아간 게 양치승 관장님이다"라고 소개하며 두 사람의 각별한 관계를 전했다.

양치승은 김우빈의 결혼식에 참석하지 못한 사연도 털어놨다. 그는 “우빈이 같은 경우는 얼마 전에 결혼했지 않나. 우빈이가 제가 어려운 걸 알고 (결혼식) 초대를 안 한 거다”라고 말하며, 당시 헬스장 폐업 등으로 힘든 시간을 보내고 있었음을 밝혔다.

이어 김우빈의 따뜻한 배려에 대해서도 언급했다. 양치승은 “근데 마음 씀씀이가 착한 게 얼마 전 방송에서 자기 마음 속에 10년 동안 갖고 있다고 이런 얘기를 한 거다. 우빈이가 암 걸려서 아플 때 집에 헬스장을 차려준 적이 있고 운동하면서 많이 좋아지고 그랬다”고 전하며 당시를 회상했다.

끝으로 그는 “아무튼 우빈아 결혼 축하한다”고 말해 스튜디오에 훈훈한 분위기를 더했다.

한편 배우 김우빈과 신민아는 지난달 20일 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다.

