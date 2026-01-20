김선호 “‘사랑 통역’, 여행지의 낭만 보여주는 작품”

배우 김선호가 패션 매거진 화보를 통해 ’이 사랑 통역 되나요?’의 출연 소감을 밝혔다.

김선호는 지난 16일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’에서 다중통역사 주호진 역으로 출연했다. 최근 패션매거진 엘르와의 인터뷰에서 김선호는 “극중 호진과 무희(고윤정)는 여러 나라에서 함께 시간을 보내며 서로를 향한 마음을 키워간다. 여행지에서 누군가를 마주하는 낭만적인 순간을 모두 한 번쯤 꿈꿔 보지 않았을까. 그걸 눈앞에서 보여주는 작품이다. 모든 마음이 열릴 것 같은 순간 말이다. 그래서인지 작품 속에서 두 사람의 감정이 잘 느껴졌던 것 같다”라고 작품 선택 이유를 전했다.

상대역인 배우 고윤정과의 로맨틱한 호흡에 관해서는 “케미스트리라는 것은 서로 마음을 열면 자연스럽게 생긴다고 믿는다. 윤정 씨와는 다행히 현장과 연기에 대한 서로의 온도와 결이 잘 맞았다. 두 사람이 진짜처럼 존재하는 것에 집중해, 최대한 그 장면에서 자연스럽게 ‘살아내려고’ 했다”라고 전했다. 이어 “운 좋게도 정말 좋은 사람들과 함께 할 수 있었던, 내게는 행운이 따른 작품이다”라고 말했다.

누군가 김선호의 마음을 세상에 온전히 통역해 준다면, 가장 먼저 전해졌으면 하는 말에 관해 “마주함. 두근거림이나 설렘 같은 말이 아니다. 그저 연기를 해 나가며 나 자신을 제대로 마주해서, 부족한 모습은 반성하고 너그럽게 칭찬해 줄 부분은 칭찬 해 주려고 한다. 그러니 ‘피하지 않는다’는 뜻과 같다”라고 답했다.

극중 김선호는 극중 다중언어 통역사지만 사랑 언어에는 서툰 주호진 역을 맡았다. 김선호는 영어, 일본어, 이탈리아어 등 6개 국어에 능통한 통역사 호진의 모습으로 진중한 모습을 보여주는 한편, 무희와의 관계에 있어서는 조심스러운 호진의 캐릭터를 입체적으로 그려내고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

