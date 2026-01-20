스브스뉴스, 넷플서 본다…“뉴스도 K-콘텐츠로 확장”

대한민국 대표 뉴미디어 뉴스 콘텐츠 브랜드 ‘스브스뉴스’가 엔터테인먼트 스트리밍 서비스 넷플릭스에 진출한다. 국내 지상파 방송사 뉴미디어 콘텐츠 브랜드가 넷플릭스에 진출하는 것은 이번이 처음이다.

SBS미디어그룹 디지털 콘텐츠 전략 자회사 스튜디오161이 제작하는 ‘스브스뉴스’는 트렌드와 지식을 가장 쉽고 빠르게 얻을 수 있는 디지털 뉴스 콘텐츠로 특히 2030 독자들에게 큰 호응을 얻고 있다. ‘스브스뉴스’는 지난 2015년 런칭 당시 기존 뉴스에서 볼 수 없었던 인사이트와 재미를 선보여 큰 반향을 일으킨 이후 지금까지 꾸준히 콘텐츠 영역을 넓혀오고 있다.

그동안 여러 디지털 플랫폼에서 검증된 ‘스브스뉴스’의 강력한 콘텐츠는 20일부터 넷플릭스에서 공개된다. 공개 중인 시리즈는 ▲유튜브 누적 조회수 2200만이 넘는 '세계의 나쁜놈들'과 ▲한 번에 3배 똑똑해지는 '모아봤스', 그리고 ▲매일 챙겨보면 유익한 '스브스뉴스 데일리' 등이 포함된다. 그중 '세계의 나쁜놈들'은 한국 MZ 조폭, 일본 야쿠자, 멕시코 마약 카르텔, 에콰도르 갱단 등 세계 곳곳의 범죄를 다루는 시리즈다.

SBS 측은 “‘스브스뉴스’는 '뉴스에는 위아래가 없다'는 슬로건 아래 지난 10년 동안 기존 뉴스의 틀을 깬 다양한 실험과 도전을 선보이며 확장해왔다. 이번 넷플릭스 공개는 독창적인 스토리텔링과 고품질 콘텐츠 제작 능력을 인정 받은 결과로 풀이된다. 드라마와 영화 뿐 아니라 뉴미디어 뉴스·정보·지식 콘텐츠까지 'K-콘텐츠'로 확장 진화하는 계기가 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

