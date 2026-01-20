구교환·고윤정, ‘나의 해방일지’ 작가 신작 출연…‘모자무싸’

배우 구교환과 고윤정이 TV 드라마로 만난다.

20일 드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’(JTBC) 제작진은 캐스팅 라인업 소식을 전했다.

모자무싸는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 작품이다. 현대인의 보편적 감정인 불안을 키워드로, 무가치함이라는 적신호에 멈춰선 이들에게 인생의 초록불을 켜줄 드라마가 될 것으로 기대를 모은다.

특히 이번 작품은 나의 아저씨(tvN), 나의 해방일지(JTBC) 등을 통해 신드롬을 일으킨 박해영 작가의 귀환으로 뜨거운 기대를 모은다. 인생의 가장 밑바닥 감정을 가장 고귀한 문장으로 빚어내는 작가 특유의 통찰력은 추앙과 해방을 넘어 무가치함이라는 화두로 한 또 한 번의 신드롬을 기대케 한다.

배우들의 면면 역시 역대급이다. 먼저 구교환이 모자무싸를 통해 첫 TV 드라마 주연에 나선다. 그가 연기할 황동만은 영화계 유명 모임 8인회에서 유일하게 데뷔하지 못한 예비 영화감독으로, 초대받지 못한 손님처럼 늘 곁을 맴도는 불안을 쉴 새 없는 장광설과 허세로 감추며 버티는 인물이다.

고윤정은 날카로운 시나리오 리뷰로 도끼라 불리는 영화사 최필름 피디 변은아 역을 맡는다. 은아는 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 고요한 중심을 꿈꾸지만, 실상은 감정적 과부하가 걸릴 때마다 코피를 쏟아내며 자신의 트라우마와 사투를 벌이는 인물이다.

이 외에도 오정세가 영화사 고박필름 소속 감독이자 황동만과 지독한 애증으로 얽힌 박경세 역을, 강말금은 영화사 고박필름의 대표이자 경세의 아내인 고혜진, 박해준은 동만의 형이자 전직 시인인 황진만 역을 맡아 극의 깊이를 더한다.

제작진은 “모자무싸는 무가치함 앞에 멈춰 선 이들이 서로의 결핍을 끌어안으며 생애 첫 숨통을 틔워가는 과정에 주목한다. 시기와 질투라는 보편적 감정을 부정하지 않고 투명하게 직시함으로써, 시청자들에게 지독한 공감과 따뜻한 위안을 동시에 전하고 싶다”고 밝혔다.

